Dani Olmo, fora de três semanas e pelo menos cinco jogos estão perdidos

O atacante do Barcelona não estará no duelo contra o Borussia Dortmund dos Campeões ou na semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madri.

BARCELONA – O atacante do Barcelona, ​​Dani Olmo, ficará baixo por três semanas devido a uma lesão no adutor certo, anunciou o clube nesta sexta -feira.

O Olmo perderá pelo menos cinco jogos com o Barça, incluindo o primeiro trimestre da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund em 9 de abril. Também é dúvida para o duelo em 15 de abril.

O internacional espanhol ficou ferido logo após marcar o segundo gol de sua equipe com o pênalti na vitória da liga por 3 a 0 na quinta-feira contra osasuna e foi substituído aos 28 minutos.

Dani Olmo lamenta a osasuna. Getty Images

“Os testes realizados nesta manhã confirmaram que o jogador do primeiro time, Dani Olmo, sofre uma lesão no adutor certo. Espera -se que seja baixo cerca de três semanas”, disse o Barça em comunicado.

Olmo jogou 84 minutos na vitória da Espanha nas semifinais da Liga das Nações contra a Holanda no domingo e começou contra ostasuna.

O técnico do Barça, Hansi Flick, admitiu após o jogo de quinta -feira que a vitória, que se afastou de sua equipe três pontos no topo da Laliga, teve um preço alto após a lesão do atacante.

Olmo marcou oito gols e deu cinco assistências em 28 jogos desde que chegou ao Barça de Leizpig no verão passado.

A reunião de quinta -feira foi a primeira das sete que o Barça jogará em 20 dias.

O duelo da Liga Dominical contra Girona começará 64 horas após o apito final contra osasuna.

Olmo também perderá o retorno das semifinais da Copa del Rey na próxima semana contra o Atlético de Madri.