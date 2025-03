Debate do Barcelona Cruyff de Cruyff Nove anos após sua morte

Nove anos de morte de Johan Cruyff são virados em um momento em que o Barça de Flick vive instalado em felicidade … e a memória dos ‘holandeses voadores’.

BARCELONA – O Barcelona descobriu nesta temporada, de repente e sem esperar, o que pode jogar outro tipo de futebol. Contra o dogma da posse, passagem e posição que de alguma forma se tornaram incontestáveis ​​da equipe dos sonhos no início dos anos 90 do século passado (com Cruyff) e alcançaram o zênite sob a direção de Pep Guardiola, em 2024, o impossível foi quebrado.

Agora ele corre e pressiona com uma energia quase, quase desconhecida em torno do clube do Barça e coincidindo com o nono aniversário da morte de Johan Cruyff, o personagem que mudou a personalidade de Barcelona, ​​aumenta o debate sobre o legado de futebol de como o clube de clube, o que é o título de prática.

“Estudei muito a escola holandesa de futebol e também sobre Johan Cruyff”, revelou o treinador alemão algumas semanas após sua assinatura, sustentando que sua maneira de assistir futebol “é semelhante ao que o Barça faz, já que esse também é meu objetivo do primeiro time que treinei”.

Johan Cruyff, em seu tempo como treinador do Barcelona FC Barcelona

O último jogo da competição dirigido por Cruyff foi em 15 de maio de 1996 no antigo estádio Sarrià. Um derby contra o Espanyol que terminou em empate (1-1) e três dias antes de o presidente Núñez o descartar com caixas de ervas daninhas. Isso é cerca de 29 anos atrás, uma eternidade no caso do futebol.

Flick é o Cruilffismo em termos da imprevisibilidade de que um Barça capaz do melhor e do pior, um time flagrantemente ofensivo que, devido à sua aposta arriscada de impedimento, pode transformar qualquer jogo em uma comédia. Às vezes maravilhoso e às vezes trágico.

O Barça de Flick “é divertido” apoia a maioria dos fãs do Barça, muitos dos quais conhecem apenas o Barça de Cruyff através dos vídeos e lembranças daqueles que gostaram … e sofreram porque essa equipe entrou na eternidade por meio de sucessos lendários, mas também dos fiascos monumentais.

Desomparado e revolucionário, o holandês impôs um discurso que sobreviveu a esportes e culturalmente. “Se Cruyff subir e retornar para treinar alguém lhe diria que ele não é suficientemente o cruzado”, ele brinca de um programa popular na Catalunha, ao mesmo tempo em que muitos fãs desencantados de seu barças nos últimos anos, acima de vitórias ou perdas, títulos ou falhas, olham para o seu time com os olhos.

O futebol “é divertido” quando o próprio Johan sentenciou e hoje, depois de nove anos de sua morte, ele iria com um sorriso ao ver Barça de Flick, convencido de que não ficaria entediado. Provavelmente, porque isso estava ligado a Cruyff, eu encontraria qualquer defeito …

Mas seu legado, de qualquer maneira, ainda está presente.