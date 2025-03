Democrata inicia o discurso do piso do Senado da Maratona para protestar contra ações do governo Trump

CNN

–



O senador Cory Booker de Nova Jersey iniciou o que se espera ser um discurso de maratona no plenário do Senado para protestar contra as ações tomadas pelo governo do presidente Donald Trump, dizendo que ele continuará “desde que eu seja fisicamente capaz”.

O discurso não é um Filibuster porque Booker não está bloqueando a legislação ou uma indicação. O discurso do senador democrata manterá o piso do Senado aberto – e funcionários do chão trabalhando também os membros da polícia do Capitólio dos EUA detalhados para a Câmara – enquanto ele continuar falando, mas os legisladores concluíram a votação no dia anterior ao início de suas observações.

“Eu me levanto com a intenção de interromper os negócios normais do Senado dos Estados Unidos pelo tempo que for fisicamente capaz”, disse Booker no início de suas observações. “Eu me levanto hoje à noite porque acredito sinceramente que nosso país está em crise.” Booker começou a falar às 19:00 ET.

Booker está realizando esse esforço em um momento em que os líderes democratas em Washington estão sob pressão de sua base para fazer mais para enfrentar Trump. Ele é membro da equipe de liderança democrata do Senado.

“Em apenas 71 dias, o Presidente dos Estados Unidos infligiu tantos danos à segurança dos americanos; estabilidade financeira; os fundamentos principais de nossa democracia; e até mesmo nossas asiprações como um povo de nossos mais altos escritórios para um senso de decência comum”, disse Booker. “Estes não são tempos normais na América. E eles não devem ser tratados como tal no Senado dos Estados Unidos”.

Nos últimos anos, a Câmara viu vários discursos de maratona montados por senadores, incluindo: Jeff Merkley contra Neil Gorsuch em 2017; Chris Murphy sobre controle de armas em 2016; Rand Paul sobre programas de vigilância da Agência de Segurança Nacional em 2015; e Ted Cruz contra a Affordable Care Act 2013.

O falecido Strom Thurmond detém o recorde do discurso mais longo quando falou no chão por 24 horas e 18 minutos para se opor à Lei dos Direitos Civis de 1957.