Deputado gravado no Wild Body Cam Video Shooting Man Armed Man na Flórida

Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough

O vice -vice -xerife da Flórida e feriu criticamente um homem que apontou uma arma para ele durante uma ligação de violência doméstica – e toda a cena selvagem foi capturada no vídeo da câmera corporal.

O Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough libera Theo Foo no domingo, e mostra um dos seus deputados subindo as escadas de uma casa de Riverview na qual supespecto Manuel Alvarez E sua parceira estava hospedada.

O deputado, identificado como Shawn SwinfordEstá usando sua câmera corporal e treinando sua arma na frente dele, enquanto chama Alvarez, que está fora da tela e, verbalmente, verbalmente, fazendo Thalts para as filmagens para filmar para a polícia.

Quando ele chega ao topo da escada, Swinford dentro de Alvarez de 50 anos em pé na porta de uma sala, apontando uma arma para ele.

Todo o inferno se solta … Swinford abre fogo com sua arma de serviço, bombeando pelo menos uma bala para Alvarez.

As autoridades dizem que o incidente começou às 3h47 do domingo, depois que Somone ligou para o 911 para incidentes domésticos em uma residência na área de Tampa. Quando os deputados chegam em casa, eles encontraram o parceiro de Alvarez do lado de fora depois que Shi supostamente foi agressão. Os policiais dizem que a mulher disse aos deputados que Alvarez estava armado com uma pistola e ainda dentro de casa.

Alvarez era Russ em um hospital onde foi submetido a cirurgia e foi listado em condições críticas, mas estáveis.