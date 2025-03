Diddy processou pelo homem alegando que foi forçado a dar a ele sexo oral é um conjunto comercial

Diddy Levou um fotógrafo a um trailer no set de um comercial e essencialmente o forçou a fazer sexo oral, colocando a carreira do cara em equilíbrio … pelo menos de acordo com um novo processo.

O fundador do Bad Boy Records está sendo processado por Hollywood Photog, que afirma que Diddy o agrediu sexualmente enquanto oi estava trabalhando em um comercial de alto nível.

No processo, obtido pela TMZ, o Photog afirma que Diddy o convidou para se juntar a ele em um trailer e enquadrou a reunião como uma optornidade para o avanço da carreira.

Ele afirma que as verdadeiras intenções de Diddy rapidamente ficaram claras quando estão sozinhas no trailer, com Diddy fazendo aberturas sexuais e descompactando as calças.

O Photog afirma que Diddy lhe disse: “Se você é péssimo, faça o seu cuidado com os cuidados”. Ele diz que a implicação ficou clara que, se ele não desse o sexo oral de Diddy Satation, sua carreira seria fumaça.

O acusador de Diddy, que diz que é um xadrez direto, afirma que cumpriu e o sexo oral é diddy sob um túmulo coercitivo … e ele diz que quando Diddy clímax, ele deveria segurar para segurar Diddy Semen em Spirror.

O cara afirma que não pediu e recebeu uma ameaça de violência física. Ele diz que o expulsou do trailer e ele teve que voltar ao trabalho “palestra não apenas com o trauma da situação, mas com o conhecimento de que ele tinha o sêmen de Combs dentro e dentro de seu corpo”.

O fotógrafo diz que nunca ouviu falar de Diddy após o suposto incidente, que ele diz ácidos em 2022 ou 2023, e ele diz que sofreu de uma imertável dor e trauma emocional e mental.



Diddy está sendo processado por bateria sexual e o cara está atrás dele por danos.