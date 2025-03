Din Thomas: Leon Edwards ‘não é um verdadeiro lutador no coração’ após a perda do UFC em Londres

Din Thomas não acha que Leon Edwards tem o coração de um lutador.

No sábado passado, Edwards enfrentou Sean Brady no evento principal do UFC London, onde as coisas foram horrivelmente para o ex -campeão. Brady dominou “Rocky” durante a maior parte da luta e depois se tornou o primeiro homem a terminar Edwards, enviando -o com um estrangulamento de guilhotina montado na quarta rodada. Mas Thomas, que estava no canto de Brady no sábado, sabia que a luta havia terminado muito antes da torneira. Ele diz que foi no momento em que Edwards disparou para uma queda na terceira rodada.

“Quando ele fez isso, fiquei quieto e olhei para John Marquez, o treinador, e disse: ‘Ele apenas tentou derrubar Sean?'”, Disse Thomas no podcast de Anthony Smith. “E então, quando ele foi revertido, John ficou tipo, ‘Cara, poderíamos simplesmente jogar damas e poderíamos literalmente jogar xadrez agora, porque não precisamos fazer nada.’ Nós apenas sabíamos que, naquele momento, a luta acabou.

Foi uma perda devastadora para Edwards, que agora está na primeira série de derrotas de sua carreira e bem fora da conversa do título. Talvez ainda pior seja como essas duas perdas parecem. Thomas diz que a série de derrotas de Edwards revelou uma dura realidade para o ex -campeão: ele não tem o coração por isso.

“Não quero que isso seja desrespeitoso com Leon, porque ainda acredito que a habilidade de habilidade, seu tipo de corpo e tudo mais, que ele foi um grande campeão”, disse Thomas. “Ele é um ótimo lutador. Ele ainda é o melhor material. Mas eu simplesmente não acho que Leon esteja, em seu coração, um verdadeiro lutador.

“E eu digo isso em termos de Justin Gaethje e Dustin Poirier. Esses caras vão lutar com você em um estacionamento. Eu acho que ele é um atleta e acho que ele é um artista. Acho que ele é criativo. Eu acho que ainda assim, ele ainda não tem, apesar de realmente lutar – apesar de realmente lutar – apesar de ser bem. vencer todo mundo. ”

É uma avaliação dura de Thomas, mas não a primeira vez que ele a cobra em Edwards. Na segunda luta de Edwards com Kamaru Usman, Thomas estava na transmissão do UFC e observou que Edwards parecia derrotado mentalmente, pouco antes de Edwards marcar um milagroso knockout de retorno de última hora. Não houve esse retorno a Edwards desta vez e, com um tamanho de amostra crescente, Thomas acredita que até a equipe de Edwards sabe que ele está falando a verdade.

“Acho que eles até reconhecem que Leon às vezes não é um verdadeiro lutador no coração”, disse Thomas. “E eles querem que ele seja, é por isso que eles são protetores dele. É por isso que o treinador fica tipo,“ Vamos, filho! Não o deixe intimidar você! ‘ Porque eles sabem que, se ele tivesse um pouco mais de coragem nele e tivesse a capacidade de mastigar ferro, ele provavelmente ainda seria campeão mundial. …

“E para ser justo, eu também não o tinha. Foi assim que sei como é, porque também não o tinha. Quando as coisas ficaram difíceis para mim, eu recorri a puxar o guarda também. Eu recorrei a disparar e puxar o guarda, então sei como é.”