DL Hughley diz que o talento musical de Kanye é inegável, mas a ódio é demais

Nós acumulamos o DL no “TMZ Live” na terça -feira e ele deixou claro que os comentários de Kanye sobre o povo negro e judeu não se sentam com ele a ele, mas quando se trata de música, o cara tem talento serruio.

DL também faz questão de indignação seletiva – dizendo que as pessoas ainda estavam fazendo os concertos de Kanye e comprando seu mercadoria depois que ele fez comentários feitos por ofensas sobre atores. Mas no momento em que ele cruzou uma linha que sentiu a equipe para eles? É quando eles decidem ficar loucos.

Pegue todo o clipe – porque DL quebra como o talento pode ser OS Fascinante, faz com que as pessoas ignorem até as piores coisas que Somone fez.