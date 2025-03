Doge é realmente uma agência? A resposta pode ter grandes ramificações

CNN

O Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk explodiu através das agências federais nos últimos dois meses, gerando dezenas de ações judiciais em seu esforço para reduzir o governo federal.

À medida que os juízes analisam mais de perto como Doge está operando e que autoridade ele se exercita em toda a burocracia federal, entre as muitas perguntas que estão perguntando é se Doge é realmente uma agência governamental.

A resposta a essa pergunta, por mais pedante que possa parecer, pode ter grandes ramificações, incluindo se Doge está sujeito a leis de registros públicos e outros estatutos que exigem alguma supervisão da atividade do ramo executivo.

As leis podem representar um cheque sobre o que Musk pode fazer com seu projeto de lasca do governo-tanto ao conceder acesso ao que está acontecendo nos bastidores e fornecendo ferramentas legais para os desafiantes para potencialmente reverter algumas de suas ações mais drásticas.

Se Doge está determinado a ser uma entidade do governo que exerce “autoridade substancial independentemente do presidente”, o público pode buscar a liberação de alguns de seus registros internos sob a Lei da Liberdade de Informação.

O governo Trump está dizendo no tribunal que as agências federais, em vez das iniciativas do Doge de Musk, estão o que está impulsionando os cortes. Isso é bem diferente dos dramáticos e braggadocios, a foto de serra de serra e o presidente Donald Trump pintaram na arena pública.

Também é diferente do que os denunciantes do governo descreveram testemunhar quando suas agências são cortadas e queimadas.

Depois de modernizar o Doge para um escritório de tecnologia de informação do governo preexistente, conhecido como Serviço Digital dos EUA, ou USDS, o governo dispersou agentes do DOGE dentro de uma variedade de sede da agência governamental em Washington.

Agora, em vários processos, o governo está alegando que Doge tem muito pouco organização ou poder centralizado, que seus líderes são meramente consultores e que alguns dos agentes incorporados em toda a burocracia federal agora são empregados diretamente pelas agências que estão revisando.

As declarações no tribunal de vários funcionários do governo afirmam que Musk não tem posição formal na Doge, e nenhum poder próprio de executar sua visão de encolher o governo. Eles dizem que seu papel é apenas dar um conselho ao presidente.

O Departamento de Justiça está apoiando -se nesse argumento para tentar convencer os tribunais de que eles não devem ordenar a descoberta, incluindo a produção de documentos internos e até depoimentos. Vários juízes parecem céticos, muitas vezes apontando para relatórios públicos e declarações contraditórias de funcionários do governo em outros casos. Mas o governo, em alguns casos, encontrou um público mais receptivo no nível de apelação.

“Existe essa disjunção incomum entre o que Musk e seus subordinados estão realmente fazendo e o que o governo está dizendo que está fazendo” nos registros judiciais, disse Ilya Somin, professora de direito da Universidade George Mason. “A questão -chave é: os tribunais precisam aceitar essa descrição no papel, que pode ser falsa, ou podem espiar até a realidade subjacente?”

As táticas recentes saíram pela culatra em alguns casos, pois os juízes concluíram as novas explicações sobre a abordagem de Doge levantam mais questões do que respondem – e, portanto, poderiam justificar mais descobertas.

Mas a administração tomou medidas agressivas para que os tribunais mais altos intervejam nas disputas fundamentais sobre o que é Doge e, em alguns casos, garantiu ordens de apelação para fazer uma pausa nas decisões dos juízes.

Enquanto isso, Musk sugeriu em uma recente entrevista da Fox News que os contratempos legais foram o resultado de “viés” e “corrupção” no judiciário.

“O circuito da DC é notório por ter um viés muito distante”, disse Musk, ao descrever os juízes como tendo um relacionamento próximo com as organizações não-governamentais sendo alvo de cortes de doge. “Isso parece um sistema que não tem corrupção? Parece corrupto para mim.”

Entre os maiores cheques sobre o poder de Doge dentro do governo está a cláusula de nomeação da Constituição, que exige que certos líderes do governo recebam confirmação do Senado. A Suprema Corte interpretou a cláusula para cobrir as autoridades que exercem “autoridade significativa”.

Alguns desafios legais alegam que essa cláusula, juntamente com os princípios da separação dos poderes, está sendo violada à medida que Musk e seus agentes estão dando os tiros quando se trata de demissões abrangentes, grandes congelações de financiamento e o cancelamento em massa de contratos governamentais.

Um dos grupos que desafiam a autoridade de Doge revelou nos documentos judiciais este mês que uma carta de cancelamento de subsídios que o grupo recebeu foi, segundo seus metadados, escrito por uma afiliada do Doge, em vez do alto funcionário do Departamento de Educação que o assinou.

A alegação de que a Constituição proíbe Musk de ordenar que as agências façam mudanças drásticas em suas operações já convenceram um juiz federal em Maryland a limitar o envolvimento de Doge no desmantelamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional. Mas o acesso de Musk e Doge à USAID foi restaurado na semana passada pelo 4º Circuito de Apelações dos EUA, que abraçou os argumentos do governo de que Musk tem desempenhado o papel de consultor presidencial e que a desmontagem da USAID teve o apoio da liderança da agência.

Em outro processo atacando a influência de Musk, trazida pelos procuradores -gerais do Estado Democrata, o governo recorreu com sucesso da ordem de descoberta de um juiz federal da DC que exigiria que o governo respondesse a perguntas específicas e entregue documentos que lançavam luz sobre o papel de Musk. A breve ordem do circuito de DC dos EUA indicou que o juiz, Tanya Chutkan, não pôde permitir a descoberta antes de decidir sobre os argumentos legais de Trump sobre por que o processo deve ser julgado improcedente.

Os registros do governo no Tribunal Federal de Apelações da DC descrevem Musk como um consultor da Casa Branca sem autoridade própria, que tem direito a amplas proteções de privilégio executivo por causa do advogado que ele está dando ao presidente.

A Casa Branca, no mês passado, identificou Amy Gleason como administradora interina do USDS, depois que juízes e repórteres perseguiram o governo por semanas sobre quem estava ocupando o papel.

Em um caso em que um grupo de vigilância garantiu uma ordem judicial que exigia a liberação rápida de documentos internos de Doge, o governo pediu à juíza Casey Cooper que reexaminasse sua conclusão de que Doge, como existe em USDs, provavelmente foi coberto pela Lei da Liberdade de Informação e apontou para o tribunal de que as declarações de Groason argumentam que os USDs têm “responsabilidades limitadas” que são “Survely Advçando”.

Embora o USDS tenha 79 funcionários diretos e 10 outros detalhados de outras agências, “não existe um escritório formal ou gráfico organizacional refletindo” a “composição atual” do USDS “, disse Gleason em uma declaração judicial este mês.

Cooper está analisando mais de perto se a Lei da Liberdade de Informação, ou FOIA, se aplica a Doge, mas disse que algumas das afirmações de Gleason levantaram suas próprias “disputas factuais” que poderiam justificar mais descobertas.

Uma reivindicação de Gleason de que Musk não funciona para o USDS foi “contradita” pelas próprias declarações de Trump e Musk, escreveu Cooper em uma opinião este mês e apontou relatórios de notícias sobre ordens do presidente que os secretários de gabinetes cooperam com Doge sobre questões de pessoal.

O grupo de vigilância por trás do litígio da FOIA recebeu o convite de Cooper para a descoberta, buscando depoimentos de Gleason e Steve Davis, um consultor de almíscar de longa data agora envolvido com Doge, além de outras informações internas sobre seu trabalho.

O grupo, cidadãos pela responsabilidade e ética (tripulação), observado em seu pedido de descoberta de quinta -feira que os advogados de Musk disseram a um juiz na semana passada, em um caso referente a sua empresa X, que ele estava ocupado demais para se sentar para um depoimento porque a Casa Branca o colocou “encarregado de estabelecer e implementar” Doge.

“Representações dos réus para este Tribunal de que o Sr. Musk é não Running Doge é o mesmo que a iluminação legal de gases ”, disse Crew.

Enquanto Gleason explicava no caso FOIA seu papel de “tempo integral” no USDS, um caso separado revelou que ela está atuando simultaneamente como consultora do Departamento de Saúde e Serviços Humanos para implementar a agenda de Doge lá. O caso, um dos vários desafios do acesso de Doge a dados sensíveis ao governo, depende da Lei de Privacidade, que limita que dentro do governo pode acessar os tesouros de dados confidenciais coletados sobre o público americano.

No caso de dados, o juiz John Bates tem quatro depoimentos, enquanto iluminava outros pedidos de descoberta dos desafiantes.

O Departamento de Justiça argumentou neste mês que Bates deveria reconsiderar essa ordem porque o governo havia mudado de marcha na maneira como alguns afiliados do Doge estavam sendo implantados. Nas agências abordadas no caso, alguns representantes do Doge agora estão atuando como funcionários diretos, em vez de apenas serem temporariamente detalhados de Doge, informou o governo.

Essa nova configuração, argumentou o Departamento de Justiça, significava que Bates não precisava mais olhar sob o capô de como Doge estava operando.

Mas Bates rejeitou a lógica e questionou a quem esses funcionários “contratados diretos” responderam realmente a: aqueles acima deles no Doge ou nas agências em que também estão trabalhando.

Os desafiantes no caso mostrarão o juiz – e o público – o que a descoberta demonstrou ser a resposta em um tribunal previsto para 8 de abril.