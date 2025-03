Dois homens Caght em vídeo entregando o caixão ‘RIP Drake’ para a casa de DJ Khaled

Reproduza o conteúdo do vídeo

O Hip Hop TMZ obteve Footet do “RIP Drake & OVO “Coffin DJ Khaled Recebido em sua casa em Miami Beach no mês passado … fazendo o mistério por trás da entrega mórbida até mais estranho !!!

Nós quebramos a história De fevereiro … Dois homens disseram ao guarda de segurança do portão da frente de Khaled que eles eram trabalhadores de entrega e obtiveram luz verde para obter acesso à propriedade.

Você pode neste momento para o seu … os carregadores de morphin enquanto caminham até a porta da frente de Khaled, elevando o caixão, com outro cara atrás deles filmando a coisa do Endire em um telefone celular.

Fica ainda estranho … os homens então se ajoelham e começam a orar – ou hexadecimal – o caixão enquanto faz gestos de mão enigmática no céu.

O segurança simplesmente observa, claramente confundido com a loucura !!!

Reproduza o conteúdo do vídeo

Somone está claramente brincando com carne de rapper, Butkashi negou ele por trás do golpe sinistro.

Ironicamente, a etiqueta “Rip Drake” pode ser interpreçada como o fim do relacionamento de Khaled com Champagne Papi.

Academaks expôs o DJ Khaled por constantemente grudando aos pés do bom Senhor Drizzy Drake, implorando por músicas.

Quando Khaled juntou seu próximo álbum com Drake como um recurso, o Rap Megastar de Toronto evitou o anúncio … presumivelmente para Khaled, não duplicando a altura da altura do altura do 2024 Rap WarsPara.