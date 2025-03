Dr. Phil diz que Kanye representa um perigo para as crianças e Kim não faz nada, eles podem perder a custódia

Dr. Phil apareceu no final do episódio do “2 homens irritados“Podcast com Harvey dando Mark Geragose ele tinha muito a dizer sobre a situação de Kim com Kanye. Como relatamos, ocorreu a explosão tardia quando Kim Yanked Norte Fora do estúdio de gravação de Kanye depois de Kanye Convide os infames irmãos Tate Para se juntar a eles. Kim sentiu que qualquer interação com os irmãos representaria um perigo para seus filhos.