Drew Dober lançar a declaração após a feia derrota por nocaute no UFC México

Drew Dober comemorou sua 25ª aparição no UFC no sábado, mas não havia muito o que torcer quando sua luta terminou.

O veterano leve foi nocauteado em menos de dois minutos na penúltima luta do UFC México depois de ser cortada por uma mão direita de Manuel Torres e depois espancada com punhos de martelo. Piorando a situação, o árbitro Mike Beltran estava lamentavelmente atrasado para parar a luta, permitindo que Dober absorva vários golpes sem resposta na cabeça, apesar de não mostrar sinais de recuperação do knockdown inicial.

No domingo, Dober reagiu à perda por meio de uma declaração de mídia social:

Bem, isso foi péssimo. Um lindamente cronometrado dois de Manuel Torres. Infelizmente, não há muito o que sair, senão pisar na frente da mão traseira de um longo perfurador de força. – Drew Dober (@DrewDober) 30 de março de 2025

“Bem, isso foi péssimo”, escreveu Dober. “Um 1-2 lindamente cronometrado por Manuel Torres. Não há muito o que sair, a não ser, infelizmente, pisando na frente da mão traseira de um longo perfurador de força.”

Dober não comentou o final controverso, que viu um Dazed Dober surgir logo depois e retomar uma posição de luta, aparentemente alheio à parada.

Foi a terceira derrota por nocaute da carreira do UFC, incluindo uma paralisação em sua luta contra Jean Silva em julho passado. O jogador de 36 anos agora perdeu três seguidos e quatro de suas últimas cinco lutas.

Dober não é estranho a coletar bônus do UFC, tendo vencido oito em sua carreira, mas desta vez foi Torres lucrando com US $ 50.000 extras pelo nocaute. São quatro bônus em quatro vitórias para Torres agora.