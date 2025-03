E o pior para Chivas e Chivas ainda está chegando

Guadalajara vive um colapso absoluto e, na quadra, o cinismo de seus jogadores é inegável.

Los Angeles – porque o pior não só perdeu com Cruz Azul. Ou trapaceou para ridicularizar no estádio Jalisco. Você absorveu ou extorturou a Comissão Disciplinar, composta por entenados abandonados de Yon de Luisa? Eye, que um de seus recrutas pode ser o futuro presidente da Liga MX, Francisco de Iturbide.

Não, o pior, para Chivas e Chivas está por vir …

1.- Visite a um Eumulo em Miserias, Bochornos e Mezquindades: Monterrey, exibido grotescamente por um Ninfimo Xolos. Uma mocosa de 16 anos, Gilberto Mora, ridicularizou os canais de prêmios e bolter, Ocampos, Towers, Berterames e outros. E sim, Rayados procura sacudir o estrume do rosto. E Chivas parece uma maneira.

2.- Novamente agressões flagrantes. Outro desajustado-parece um requisito para ir a Chivas-, jogou um pedaço de cimento que começou a partir da antiga epiderme do estádio Jalisco. Claro, e felizmente, para seu estado alcoólico, esse enérgico perdeu suas intenções de machucar alguém.

3.- O comissário designado para o estádio Jalisco foi informado da agressão pela sala oficial, Antonio López. O assunto ousará registrar o fato em seu relatório? Ou talvez isso não importa, porque a Comissão Disciplinar, a Liga MX e até a Compaixão e Piedade de Emilio Azcárraga Jean protege Chivas, com uma jurisdição de impunidade e imunidade. Se um esfaqueado não foi suficiente, o que passará por um projétil que não prejudicou ninguém.

4.- E depois de Rayados, o Guadalajara acompanha Mazatlan, Puebla e Atlas. Sim, três mortos, mas tão mortos quanto Chivas é hoje, colocados no precipício do jogo.

5.- E dúvidas continuam. O que Chicharito faz na quadra? A decisão da empresa de Puma é? E se Gerardo Espinoza permitir essa imposição, ele também deve explicar por que ele relegou Hugo Cambros, a jóia de Guadalajara, além daquela eventual e suposta lesão com pequenas seleções.

Guadalajara não teve força e o gol solitário de Ignacio Rivero deu o triunfo a Cruz Azul no estádio Jalisco. Imag7

É claro que, nesses tempos, é uma mentira que a camisa do Chivas é chumbo e nem todo mundo a viu, como, na época, Guillermo the Sepúlveda Tigre.

Porque o ‘Chino’ Huerta deixou Chivas e o alcançou para ir para a Europa. Como Alexis Vega saiu do rebanho e até voltou para a seleção nacional mexicana e, neste sábado, um gol foi prescrito, de excelente fabricação, contra Pachuca. E Ricardo Marín, com quatro gols, adiciona mais do que as bolsas de caça milionárias: Alan Pulido (2) e Javier Hernández (1).

Sim, a camisa de Chivas não pesa mais, hambúrguer. E por isso, além de polimento e chicharito, os casos de Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Luis Romo e até o Piojo Alvarado se tornaram um ocupado após o coerente que jogou representantes da mídia.

Uma equipe então sem bússola, sem autoridade, sem visão, organizada com ocorrências e “ideotas” e vítima de nepotismo. No mês em que Jorge Vergara teria transformado 70, Chivas afunda em crise grave e, além de 4-0 contra a América, ele é eliminado dos concachampões, ele tem 14 pontos dos Eagles, e talvez esse torneio não chegue a ele ir ao jogo, o que talvez seja saudável, depois do ridículo do torneio anterior.