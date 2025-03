Eita, Lucas! registra 52% de crescimento em novo horário

O Eita, Lucas! foi ao ar no último sábado, dia 22/03, das 15h36 às 18h28, e impactou 4,9 milhões de pessoas em todo o Brasil. A atração registrou crescimento expressivo de audiência na Grande São Paulo, principal praça do país, e apresentou 52% mais audiência que na semana anterior.

Na média geral, o programa comandado por Lucas Guimarães marcou 3,3 pontos, 8,1% de share e 3,9 pontos de pico.

No PNT (Painel Nacional da Televisão), índice que reúne as quinze principais praças do Brasil, o Eita, Lucas! acumulou 7% mais audiência em comparação com a semana anterior e marcou 2,5 pontos de média, 5,9% de share e 3,4 pontos de pico.

A exibição do último sábado também registrou crescimento no Distrito Federal (+273%), Manaus (+45%), Belo Horizonte (+36%), Goiânia (+32%) e Recife (+14%).

Em novo horário e com novidades para o público, o programa estreou o quadro Lucas Por Aí, diretamente de Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo. Lucas andou pelas ruas e vielas e visitou um lugar especial: um castelinho, feito pelo Seu Estevão – um artista autodidata conhecido por muitos como o Gaudí Brasileiro.

De lá, Lucas foi até o Jardim Colombo, ainda dentro de Paraisópolis, e conversou com Ester Carro, uma moradora da comunidade que criou oProjeto Fazendinhando. Ester participou de uma gincana com a colaboração da comunidade e levou um belo prêmio para impulsionar o projeto.

E não poderia faltar o quadro Chuveiro ou Dinheiro, diretamente da Arena em Aracaju, que contou com Natanzinho Lima cantando os sucessos que garantiram o topo das plataformas de música.