Elon Musk empurrou o centro da eleição da Suprema Corte de Wisconsin

Green Bay, Wisconsin

CNN

–



Elon Musk se colocou no centro de uma corrida da Suprema Corte do estado em Wisconsin. Os democratas estão tentando usá -lo em seu proveito.

No trecho final da eleição, Musk intensificou seu envolvimento no concurso, despejando milhões de sua fortuna pessoal no estado para impulsionar o candidato conservador, Brad Schimel. No domingo, o bilionário da Tech fez a caminhada para Wisconsin para lançar diretamente os eleitores e entregou dois cheques de US $ 1 milhão aos participantes em uma prefeitura em Green Bay, Wisconsin.

“Todo mundo precisa se mobilizar em todos os lugares como loucos pelas próximas 48 horas”, disse Musk, que começou o evento usando uma cabeça de queijo que jogou na multidão. “Acho que isso será importante para o futuro da civilização. É significativo.”

A candidata liberal, Susan Crawford, e seus aliados democratas estão usando o envolvimento de Musk para enquadrar a corrida como um referendo sobre ele, apostando que motivará os eleitores desligados por seus grandes gastos na corrida ou pelos esforços de Doge para derrubar o governo federal.

O impulso ocorre quando o concurso de 1º de abril deve fornecer o primeiro medidor eleitoral do sentimento dos eleitores nos meses de origem do segundo mandato do presidente Donald Trump, no qual Musk e Doge desempenharam um papel central. A corrida também testará a influência de Musk nas corridas locais depois que ele passou mais de um bilhão de dólares para ajudar a campanha de Trump em 2024.

O confronto entre Crawford, um juiz do Tribunal do Circuito do Condado de Dane, e Schimel, juiz do Tribunal do Circuito do Condado de Waukesha e ex -procurador -geral do estado, determinará o equilíbrio ideológico do Tribunal Superior de Wisconsin, que atualmente tem uma maioria liberal. O concurso é oficialmente apartidário, mas atraiu a atenção dos partidos políticos nacionais e oferecerá informações sobre como os eleitores do estado de balanço estão avaliando os primeiros meses do segundo mandato de Trump.

Nas primeiras grandes eleições do ano, Musk e grupos alinhados com ele investiram mais de US $ 20 milhões na corrida. A America Pac, o Super Pac Musk formou -se para apoiar Trump em 2024, divulgou mais de US $ 12 milhões em gastos em mensagens e operações de campo até agora.

Musk também contribuiu pessoalmente com US $ 3 milhões para o Partido Republicano de Wisconsin para o concurso, enquanto construiu o futuro da América, outro grupo com vínculos com o líder do Doge, gastou mais de US $ 7 milhões em ondas de anúncios de ataques nítidos visando o candidato liberal na corrida.

Nas últimas semanas da campanha, o PAC de Musk reprisou as táticas controversas que se saíram de voto usadas nas eleições de 2024. A America Pac lançou uma petição contra “juízes ativistas”, oferecendo aos assinantes de Wisconsin US $ 100 e US $ 100 adicionais para cada assinante adicional que eles se referiram. Mais tarde, o grupo anunciou que ofereceria prêmios de US $ 1 milhão aos signatários da petição, com o primeiro cheque entregue a Scott Ainsworth, um engenheiro mecânico de Green Bay.

E Musk convidou uma nova controvérsia com um post no início de sexta -feira, dizendo que falaria em um evento em Wisconsin no domingo e apresentaria cheques de US $ 1 milhão a duas pessoas “apreciando por você tomar um tempo para votar”. A entrada do evento também foi limitada àqueles “que votaram nas eleições da Suprema Corte”.

Na tarde de sexta-feira, Musk havia excluído o post original e esclareceu que aqueles que assinaram a petição seriam admitidos no evento e os cheques de um milhão de dólares seriam apresentados a “2 pessoas para ser porta-voz da petição”.

O procurador -geral democrata de Wisconsin, Josh Kaul, tentou bloquear a oferta de dinheiro de Musk, pedindo à Suprema Corte do estado que intervenha depois que um tribunal de apelações negou seu processo inicial sobre o assunto.

Mas o Tribunal negou o pedido de Kaul em uma decisão que chegou apenas alguns minutos antes do início do evento de Musk.

Na prefeitura de domingo, Musk entregou dois cheques de US $ 1 milhão “em apreciação” a dois participantes que haviam assinado a petição – Nicholas Jacobs e Ekaterina Diestler. Ele também anunciou a criação de um “programa de capitão de bloco”, oferecendo incentivos em dinheiro dois dias antes da eleição.

“Temos que tirar um coelho do chapéu, o próximo nível”, disse Musk, observando que as probabilidades de apostas favorecem fortemente Crawford. “Na verdade, precisamos ter um fluxo constante de coelhos fora do chapéu, como se fosse um arco de coelhos voando pelo ar e aterrissando em uma cabine de votação”.

“Isso é basicamente o que é necessário, é que precisamos gerar uma anomalia na matriz”, continuou ele.

Schimel, que recebeu o endosso de Trump, argumentou que a operação política de Musk está trabalhando independentemente de sua campanha. Mas ele se uniu a Musk para uma discussão sobre X nas últimas semanas. Questionado pela CNN sobre os eleitores que acham que Musk deveria ter ficado de fora da corrida, Schimel criticou muito dinheiro dos democratas.

“Espero que eles também pensem que George Soros e JB Pritzker e outros (deveriam) ficar de fora”, disse Schimel após um evento em Elkhorn. “Por que eles estão tão preocupados com o que Elon Musk faz que eu não posso controlar quando (de Crawford) recebeu dinheiro diretamente em sua campanha que ela pode controlar?”

Os megadonores liberais entraram na corrida, embora em menor escala que o almíscar. O financiador George Soros e o governador de Illinois, JB Pritzker, doaram US $ 3,5 milhões ao Partido Democrata de Wisconsin, que pode transferir dinheiro para a campanha de Crawford. A corrida quebrou os recordes de gastos para se tornar o concurso judicial mais caro da história dos EUA.

Crawford e seus aliados democratas executaram anúncios tentando amarrar Musk a Schimel, e ela freqüentemente traz almíscar em seus discursos de campanha, inclusive em um momento, brincando, referindo -se ao bilionário como “meu oponente”.

“Eu não acho que isso se resume a, você sabe, vermelho ou azul ou democrata ou republicano”, disse Crawford à CNN em uma entrevista recente. “Acho que todos os eleitores de Wisconsin devem se preocupar com isso, com alguém entrando e tentando comprar um assento na Suprema Corte de Wisconsin”.

Debates sobre Tesla e redistritamento



O envolvimento das eleições de Musk ocorre quando a Tesla está travando uma batalha legal sobre uma lei estadual que impede que a empresa de veículos elétricos abre concessionárias em Wisconsin. Crawford usou o processo, que poderia chegar à Suprema Corte do estado, para argumentar que Musk subiu dinheiro para a corrida por causa de seus interesses comerciais.

“Elon Musk quer vender mais carros aqui. Então essa é uma maneira de fazê -lo”, disse Crawford em uma parada em Janesville. “Ele está procurando acesso e influência ao judiciário de Wisconsin.”

Pressionado por um repórter sobre se ele se recusaria do caso de Tesla, se fosse perante o tribunal, Schimel disse que avaliaria as circunstâncias iguais a qualquer outro caso.

“Estou concorrendo para defender a lei à medida que o legislador passa”, disse Schimel na semana passada. “Então, se o motivo dele é me apoiar porque ele acha que vai obter um resultado que deseja, ele pode estar apoiando o candidato errado”.

O potencial redesenho de mapas do Congresso também surgiu como um ponto de inflamação de campanha. O tribunal poderia pesar redistritando em um estado em que os republicanos ocupam seis dos oito cadeiras da casa dos EUA, mesmo quando as corridas em todo o estado tiveram vitórias estreitas para ambas as partes. O líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, disse recentemente que a maneira de abordar “Gerrymandered Lines Congressional Lines” no estado é com “uma corte suprema esclarecida”.

Musk também abordou o assunto em seu evento no domingo, retratando as apostas em termos dramáticos. “O que está acontecendo na terça -feira é uma votação para a qual o partido controla a Câmara dos Deputados dos EUA”, disse ele. “Qualquer parte que a parte controla a casa, em um grau significativo, controla o país, que então direciona o curso da civilização ocidental. Sinto que é uma daquelas coisas que podem não parecer que isso afetará todo o destino da humanidade, mas acho que sim”.

Crawford, em uma entrevista, disse à CNN que, se o tribunal adotasse a validade dos mapas do Congresso, ela “examinaria quais são os fatos baseados nas evidências”.

“Vou aplicar a lei e tomar uma decisão que não leve em consideração a política, mas que segue a lei”, disse Crawford.

A política geralmente não é o foco nas tardes de segunda -feira no RiversEdge Bowl, em Janesville, onde várias dezenas de idosos assumem a maioria das pistas para sua liga semanal de boliche. Mas, no trecho final da eleição, muitos dos eleitores de boliche foram digitados na corrida e frustrados com a enxurrada de dinheiro externo.

“Essas pessoas estão interferindo onde não devem interferir”, disse Marvin Whitson, um eleitor de Trump que está indeciso, mas se inclinando para Schimel no concurso da Suprema Corte. “(Musk) deve continuar descobrindo o que ele deveria estar descobrindo para o governo e nos deixar fazer nosso trabalho como eleitores”.

Raymond Huntoon, um independente que favorece Crawford para o assento, disse que os gastos de Musk na corrida estão entre as questões que levam em seu voto.

“Para que um juiz tenha esse tipo de dinheiro, alguém quer algo de cima”, disse Huntoon. “Ele poderia ser como seu marionetista e estar puxando, puxando as cordas sobre algo que ele ou o presidente querem passar.”

George Buehl, um eleitor de Trump que está apoiando Schimel, discordou.

“Não acho que um lado seja melhor do que o outro quando se trata do dinheiro. Isso faz parte da vida”, disse Buehl. “Não sou a favor da agenda de esquerda que está acontecendo com o Partido Democrata, e é por isso que vou ter certeza de que estou lá, porque estou tentando impedir isso.”

David Wright da CNN e Fredreka Schouten contribuíram com os relatórios.