Elon Musk, os republicanos do Congresso têm como alvo a principal máquina de arrecadação de fundos dos democratas

A ActBlue, um juggernaut de captação de recursos para candidatos e causas liberais, está enfrentando escrutínio e críticas intensificadas dos republicanos em Capitol Hill e aliados do presidente Donald Trump-à medida que o Partido Republicano flexiona seu novo poder em Washington e tem como alvo um dos principais pilares da infraestrutura financeira do Partido Democrata.

Três republicanos no Congresso – incluindo os presidentes dos painéis de supervisão e administração da Câmara – estão pedindo ao Departamento do Tesouro de Trump que compartilhem com relatórios de parlamentares de transações financeiras suspeitas relacionadas ao ActBlue. Outros legisladores do Partido Republicano estão exigindo sondas pelo Tesouro e pelo FBI sobre se a plataforma de captação de recursos ajudou as organizações envolvidas em terrorismo ou violaram as leis federais de financiamento de campanhas.

E o bilionário doador de Trump Elon Musk-que está supervisionando o controverso esforço do governo para diminuir rapidamente o governo federal-criticou o ActBlue, buscando vinculá-lo a protestos e atos de vandalismo contra sua empresa de veículos elétricos Tesla. Ele argumentou, sem evidências para fundamentar suas alegações, que alguns democratas proeminentes – incluindo um que morreram em 2019 – estavam financiando o ActBlue e os protestos.

“Algo fede a ActBlue”, postou Musk no início deste mês em sua plataforma de mídia social, X.

Funcionários da ActBlue negam qualquer irregularidade.

“O ActBlue sempre lidou com ataques e reivindicações infundadas do direito que são projetados para minar o poder dos doadores de pequenos dólares que dependem de nossa plataforma “, disse o porta-voz Megan Hughes em comunicado na CNN.” Esse novo ataque coordenado é diferente apenas em escala, e nossa equipe permanece firme em se defender contra esses ataques de má-fé ruim “.

Ela disse que a plataforma continuaria sua “missão de expandir o acesso a doações políticas e garantir que os movimentos movidos a pessoas continuem a prosperar”.

A ActBlue, uma organização sem fins lucrativos, é uma potência de captação de recursos para democratas e grupos progressistas-ajudando a canalizar doações de pequenos dólares para candidatos, comitês do partido e outros. Ao todo, ele cobrou mais de US $ 16 bilhões desde a sua fundação em 2004, de acordo com uma contagem em seu site.

Embora tenha concorrentes, há muito tempo domina o processamento de pagamentos on -line para a festa. De acordo com a plataforma, mais de 14 milhões de usuários salvaram suas informações de contato e pagamento com o grupo, permitindo que os colaboradores façam doações facilmente com um clique.

Mas as críticas aumentadas dos republicanos surgem quando o ActBlue enfrentou um tumulto interno-incluindo a recente partida de vários funcionários de alto nível, conforme relatado pela primeira vez pelo New York Times-e críticas de alguns consultores democratas e outros em círculos liberais sobre se a plataforma está fazendo o suficiente para proteger os doadores de táticas enganosas.

Em dezembro passado, por exemplo, dezenas de indivíduos e grupos progressistas assinaram uma carta aberta ao ActBlue, pedindo reformas – incluindo a proibição de comitês políticos que arrecadam dinheiro na plataforma de usar linguagem enganosa em solicitações de captação de recursos.

Mas alguns democratas se preocupam que – com os republicanos agora controlando todas as alavancas do governo em Washington – o aumento do escrutínio poderia servir como precursor de uma tentativa republicana de fechar completamente a plataforma e minar a arrecadação de fundos democrata nas eleições futuras.

Josh Nelson, o CEO da plataforma de anúncios Civic Shout e um dos signatários da carta do ano passado, recomendando alterações nas políticas da ActBlue, disse que suas preocupações com suas práticas internas ficaram em segundo plano este ano em seu crescente alarme sobre o que ele vê como “ataques ilegítimos” do GoP.

“Acho que os republicanos sabem que o ActBlue tem sido uma plataforma de captação de recursos extremamente eficaz para milhares de campanhas democráticas e grupos progressistas”, disse Nelson. “Eles estão apenas tentando usar o poder para prejudicar seus oponentes políticos em futuras eleições”.

“A questão é até que ponto os republicanos irão?”

Os legisladores do Partido Republicano nos últimos anos aumentaram seu escrutínio do ActBlue, questionando como ele protege contra fraude e impede que os estrangeiros contribuam ilegalmente para campanhas dos EUA. Entre os emitidos levantados: o ActBlue nem sempre exigiu que os doadores adicionassem o número do CVV – ou o valor da verificação do cartão – em todas as transações do cartão de crédito.

(A ActBlue acrescentou o requisito de CVV, mas disse que há muito tempo usa vários meios confiáveis ​​para impedir a fraude e proibir contribuições estrangeiras ilícitas, incluindo um sistema de verificação de endereços para garantir que os endereços do titular do cartão correspondam aos bancos que emitiram os cartões. Os americanos que vivem no exterior, por exemplo, também devem incluir uma cópia da foto do passaporte.)

Mas este mês viu uma série de novas atividades da ACTBLUE dos legisladores do Partido Republicano, que estão buscando sondas do ramo executivo ou acesso a documentos sensíveis do Tesouro, como os “relatórios de atividades suspeitos” ou SARS, que as instituições financeiras arquivam com a agência para sinalizar casos suspeitos de lavagem de dinheiro, fraude ou outras transações suspeitas.

O representante do Partido Republicano de Wisconsin, Bryan Steil, que supervisiona o Comitê de Administração da Câmara, e outros reclamaram que o governo Biden forneceu apenas informações limitadas em resposta a solicitações para os relatórios que envolvem o ActBlue.

Recentemente, ele ingressou no Presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, o deputado Kentucky James Comer e o deputado Nick Langworthy em uma carta que busca todos os relatórios de atividades suspeitos mencionando o ActBlue arquivado em qualquer momento de 1º de janeiro de 2023.

Não está claro se o secretário do Tesouro, Scott Bessent, cooperará.

Atualmente, o Comitê de Administração da Câmara “está em comunicação com o Departamento do Tesouro sobre a revisão de SARs”, disse uma fonte familiar à CNN nesta semana. Um porta -voz do Tesouro não comentou.

Outros legisladores do Partido Republicano pressionando por sondas da plataforma de captação de recursos incluem Aliados de Trump, o deputado da Califórnia Darrell Issa e o deputado Arizona Andy Biggs.

Enquanto isso, os democratas estão tentando usar o escrutínio do Partido Republicano para trazer mais contribuições políticas.

“Os republicanos estão atacando o ActBlue porque doações de pequenos dólares de pessoas como você são uma grande vantagem para as campanhas democratas para cima e para baixo”, dizia um e-mail recente de angariação de fundos do Comitê Nacional Democrata.

O apelo então liga os usuários ao ActBlue para ajudar os democratas a “revidar”.