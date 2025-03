Encaminhamento de iPhone chamadas para correio de voz? Causas, correções e dicas 2025

Takeaways -chave Quando você ouve “sua chamada foi encaminhada para o correio de voz” no seu iPhone, isso significa que o receptor não pode atender a chamada, talvez porque o telefone deles esteja desligado, eles estão em outra chamada ou configurações como não perturbar ou o modo de avião estão ativadas.

Para corrigir as chamadas indo direto para o correio de voz no seu iPhone, verifique se não perturbar, o modo de avião ou o silenciar os chamadores desconhecidos está ligada e desativá -los, verifique se o encaminhamento de chamadas está desligado e verifique se há sinais de rede ou problemas de operadora.

Se você está sempre recebendo correio de voz ao ligar para alguém, o telefone da outra pessoa pode estar de folga, ocupado, ou eles podem ter bloqueado você; Verificar esses sinais pode ajudar a identificar o porquê.

Você já tentou ligar para alguém e ouviu imediatamente a mensagem, “Sua ligação foi encaminhada para o correio de voz” No seu iPhone? Ou talvez alguém tenha dito a mesma coisa quando liga você?

Isso pode ser confuso e às vezes até um pouco preocupante. A pessoa está ignorando sua ligação? O telefone deles está desligado? Há algo de errado com seu telefone?

Não se preocupe – você não está sozinho. Muitos usuários do iPhone se deparam com esse problema e se perguntam o que isso significa e como corrigi -lo. Nesta postagem do blog, vamos dividir tudo o que você precisa saber sobre o “Sua ligação foi encaminhada para o correio de voz” Mensagem, por que isso acontece e como você pode solucionar problemas no seu iPhone.

O que “sua chamada foi encaminhada para o correio de voz” realmente significa?

Quando você liga para alguém e ouve a mensagem “Sua chamada foi encaminhada para o correio de voz”, significa que a chamada não poderia ser atendida e foi redirecionada para a caixa de correio de voz do destinatário.

O telefone deles é desligado .

. O telefone deles está em Não incomodar ou Modo de avião .

ou . Eles já estão em uma ligação e têm Ligue para esperar desligado.

desligado. Eles podem ter recusou manualmente sua chamada.

sua chamada. Ou, eles criaram Regras de encaminhamento de chamadas (Sim, isso também é uma coisa nos iPhones).

(Sim, isso também é uma coisa nos iPhones). Eles podem não ter um bom sinal de rede.

Por que meu iPhone está enviando ligações diretamente para o correio de voz?

Se o seu iPhone estiver enviando ligações diretamente para o correio de voz, mesmo quando parece que tudo é normal, pode ser frustrante. Aqui estão alguns dos razões mais comuns E como você pode consertá -los.

1. Seu telefone está ligado ao modo NÃO DISTURNO

Um dos culpados mais frequentes é Não perturbe (DND) modo. Quando o DND está ligado, seu telefone não tocará ou acende – e as chamadas recebidas são automaticamente encaminhadas para o correio de voz.

Como verificar:

Deslize para baixo do canto superior direito da tela (em iPhones com ID da face) ou deslize para cima da parte inferior (nos modelos mais antigos).

Procure o ícone da lua crescente.

Se for destacado, isso significa que não perturbe está ligado.

Como desligá -lo:

Toque no ícone da lua para desativá -lo.

Como alternativa, vá para Configurações> foco> Não perturbee desligá -lo de lá.

2. Você não tem sinal ou modo de avião está ligado

Se você estiver em uma área de baixo sinal ou modo de avião, seu telefone não poderá receber chamadas. Em vez disso, as chamadas vão direto para o correio de voz.

Como verificar:

Abrir Centro de controle (deslize como mencionado acima).

(deslize como mencionado acima). Veja se o ícone do avião está ativado.

Além disso, verifique suas barras de rede. Se não houver barras, você não tem serviço.

Consertar:

Desligar Modo de avião se estiver ligado.

se estiver ligado. Mova para uma área com melhor cobertura de sinal.

Você também pode tentar reiniciar o telefone para atualizar a conexão de rede.

3. Os chamadores desconhecidos do silêncio estão habilitados

Apple adicionou um recurso chamado Chamadores desconhecidos em silêncio Isso envia automaticamente chamadas de números que não estão nos seus contatos diretamente para o correio de voz.

É ótimo para evitar spam, mas também pode fazer com que você perca chamadas importantes se alguém estiver tentando alcançá -lo.

Como verificar:

Vá para Configurações> Telefone> Silêncio Desconhecidos Caminhantes .

. Se estiver ligado, qualquer número não salvo em seus contatos será encaminhado para o correio de voz.

Consertar:

Basta desativar esse recurso se você quiser receber todas as chamadas.

4. O encaminhamento de chamadas está ligado

Se o seu iPhone tiver Encaminhamento de chamadas Ativado, todas as chamadas recebidas podem ser redirecionadas para outro número – incluindo correio de voz.

Como verificar:

Vá para Configurações> Telefone> encaminhamento de chamada .

. Se estiver ligado, mostrará o número em que suas chamadas estão sendo encaminhadas.

Consertar:

5. problemas de rede ou operadora

Às vezes, o problema não é o seu iPhone – é o seu operadora. Se sua rede móvel estiver tendo problemas, poderá rotear suas chamadas para o correio de voz automaticamente.

Tente reiniciar seu telefone.

Verifique se há qualquer atualização da operadora via Configurações> Geral> Sobre .

. Você também pode ligar para o atendimento ao cliente da sua operadora e perguntar se há uma interrupção na sua área.

6. Seu telefone está desligado ou a bateria morreu

Este é óbvio, mas facilmente esquecido. Se o seu iPhone for desligado Ou a bateria morreu, as chamadas serão encaminhadas diretamente para o correio de voz porque seu dispositivo não pode recebê -las.

7. Números bloqueados

Se uma pessoa específica está dizendo que está sendo encaminhada para o seu correio de voz toda vez que ligar, verifique se você não os bloqueou acidentalmente.

Vá para Configurações> Telefone> Contatos bloqueados .

. Se o número deles estiver na lista, toque Editar para removê -los.

E se você é quem recebe a mensagem?

Se você está ligando para outra pessoa e sempre recebendo a mensagem “Sua chamada foi encaminhada para o correio de voz”, eis o que isso pode significar:

Eles podem estar ocupados: Eles poderiam estar em outra ligação ou em uma reunião e não conseguir atender.

Eles poderiam estar em outra ligação ou em uma reunião e não conseguir atender. O telefone deles pode estar desligado: Se o telefone estiver fora ou fora da bateria, será encaminhado para o correio de voz instantaneamente.

Se o telefone estiver fora ou fora da bateria, será encaminhado para o correio de voz instantaneamente. Você pode estar bloqueado: Se sua ligação for para o correio de voz Depois de um anel ou nenhum anéis Toda vez, é possível que seu número tenha sido bloqueado.

Se sua ligação for para o correio de voz Toda vez, é possível que seu número tenha sido bloqueado. Eles não têm sinal: Em áreas sem cobertura de rede, os iPhones encaminharão as chamadas para o correio de voz por padrão.

Como saber se alguém o bloqueou no iPhone

Isso é um pouco complicado. A Apple não o notifica se você foi bloqueado (por razões de privacidade), mas aqui estão alguns sinais:

Sua ligação vai direto para o correio de voz depois de um anel ou menos.

depois de um anel ou menos. Seu Os textos nunca mostram “entregues” sob a mensagem.

sob a mensagem. Quando você liga de outro número, ele toca normalmente.

Embora não esteja 100% certo, esses sinais podem lhe dar uma boa ideia.

Para garantir que você não esteja perdendo nenhuma ligação sem querer, aqui estão algumas dicas úteis:

Dessa forma, mesmo que você habilite não perturbe, seu iPhone ainda pode permitir chamadas deles.

Abra o Telefone App.

App. Tocar Favoritos> + Para adicionar um contato.

Personalize as configurações de foco

Você pode permitir chamadas de pessoas específicas, mesmo quando não perturbam ou outros modos de foco estão.

Vá para Configurações> foco> Não perturbe> pessoas – e adicione contatos que devem fazer isso.

Às vezes, o software desatualizado pode causar erros ou falhas com as configurações de chamada.

Pensamentos finais

Receber a mensagem “Sua chamada foi encaminhada para o correio de voz” no seu iPhone nem sempre é uma coisa ruim. Nem sempre significa que você foi bloqueado ou ignorado – na maioria das vezes, é devido a configurações, problemas de sinalização ou uma simples supervisão.

Se você está perdendo ligações ou as pessoas dizem que não podem alcançá -lo, passe pelas etapas acima para descobrir o que está acontecendo. Seja uma solução rápida, como desligar, não perturbe ou um problema mais profundo com sua operadora, sempre há uma solução.

Felizmente, este guia ajudou você a entender o porquê Sua chamada foi encaminhada para o correio de voz E o que você pode fazer sobre isso.

Leia também: