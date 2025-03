Entre os links: Cain Velasquez sentenciado, Jones vs. Aspinall Update, Suspensões de jogo do UFC

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC descobriu seu destino legal no início desta semana, quando ele foi condenado a cinco anos-menos o tempo cumprido-depois de pedir que não seja o que não foi contestado por sua prisão em fevereiro de 2022. Agora que o sentenciado foi entregue, foi considerada uma pequena vitória em todas as coisas?

Em uma nova edição entre os links, o painel reage à frase de Velasquez, seja uma vitória ou derrota, e se fizer alguma coisa com seu legado em geral. Além disso, eles discutirão as atualizações mais recentes sobre Jon Jones vs. Tom Aspinall-do CEO da UFC, Dana White e Aspinall-Sean Brady, apresentando uma performance desigual contra Leon Edwards no UFC London, onde os fumos são mais fáceis, Jeff Molina e Darrick Minner, que não são de Sumdaybling Sumdaining Sumdaining, de Sumdaining.

Junte -se a Mike Heck e Jed Meshew do MMA Fighting.

Assista ao show ao vivo às 12:30 ET / 9:30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e em podcasts da Apple, podcasts do Google, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.