Erin Blanchfield vs. Maycee Barber Manchetes UFC Vegas 106

Maycee Barber terá sua primeira oportunidade de evento principal no UFC.

A promoção anunciou na terça -feira que Barber está programado para enfrentar Erin Blanchfield no evento principal do UFC Vegas 106. O cartão acontece em 31 de maio no Apex do UFC em Las Vegas.

Blanchfield competiu duas vezes em 2024, que incluiu sofrer sua primeira derrota promocional para Manon Fiorrot no evento principal do UFC Atlantic City há pouco menos de um ano. “Cold Blooded” retornou ao octógono no UFC Edmonton em novembro, onde conquistou uma vitória por decisão unânime sobre o ex-campeão de pesos de palha de vários tempos Rose Namajunas. O número 4 no ranking global de MMA Fighting é 7-1 em sua corrida no UFC.

Barber retorna à ação pela primeira vez em 14 meses e o faz com uma impressionante série de vitórias de seis lutas, incluindo uma vitória de decisão em sua luta mais recente contra o candidato mais recente Katlyn Cerminara no UFC 299, além de uma vitória de parada sobre Amanda Ribas no UFC Jacksonville. O número 7 classificado no Flyweight no ranking global da MMA Fighting estava programado para encabeçar o UFC Denver contra o Namajunas em julho passado, mas foi forçado a se retirar da luta.