Espanha coloca o drama e os avanços nas semifinais da Liga das Nações

O pênalti deu à Espanha sua classificação para as quatro finais da Liga das Nações, depois de um duelo de capital contra a Holanda em Valência.

BARCELONA – As penalidades foram protagonistas em Mestalla. Até três em 120 minutos, dois deles mais do que discutíveis e os últimos óbvios, para conduzir o duelo entre a Espanha e a Holanda até o lote final. E lá o vermelho teve uma fortuna melhor. Uma noite enorme, um 3-3 com futebol às vezes sensacional e um lote final que favoreceu a Espanha dramaticamente, vencendo 5-4 com um atalho de Unai Simon que começou o que Pedri terminou mais tarde.

O vermelho se defenderá na Alemanha, onde, em 14 de julho de 2024, ele conquistou o quarto eurocupro de sua história, a Liga das Nações realizada em 2023 e, portanto, terá a possibilidade de vincular seu terceiro troféu consecutivo, após uma noite de futebol enorme, bestial e magnífica.

Ele tinha perto e longe, teve fortuna e também azar uma Espanha que encontrou em um magnífico rival, que nunca torceu o gesto e ainda menos se rendeu à fatalidade …

A equipe hispânica alcançou o restante de vantagem graças a uma penalidade discutível, interpretando o árbitro que Van Hecke empurrou Oyarzabak, antes de atingir dez minutos, transformado pelo verdadeiro adiante do Sociedad e que aumentou o nervo inicial do país baixo, que já havia começado com um pé ruim.

Foi uma primeira metade com mais tática que o Impetu, no qual as mudanças introduzidas por De la Fuente no alinhamento espanhol não melhoraram seu jogo e em que a ausência de Pedri foi notada do que a presença de Olmo. De fato, o compromisso de jogar sem um 9 fixo foi mais inconveniente do que as vantagens para o vermelho, do que na primeira vez apenas uma vez entre os paus.

A Espanha comemora depois de exceder a Holanda. Getty Images

Obviamente, se o 1-0 nasceu de uma penalidade discutível, 1-1 chegou com outro, transformado por Memphis Depay a dez minutos do segundo tempo, como ou mais duvidoso que o primeiro. Um centro de Frimpong e um suposto ágar de Le Normand para o próprio Memphis terminou com a penalidade máxima e o sorteio …

Um cabeçalho, após a rejeição, de Oyarzabal colocou 2-1 logo após o tempo do jogo e um excelente leilão para a Crosshead de Maatsen, depois de uma assistência não menos excepcional de Xavi Simons (em sua primeira intervenção), significou o empate que levou o conflito à extensão.

Lá, ele levou um gol brutal Lamine Yamal do chapéu que parecia condenar o triunfo local … mas Xavi Simons, novamente de penalidade, é claro, certificou o 3-3 que levou a frase ao lote final …

E lá tudo. Os três primeiros lançamentos foram o gol, mas depois Lang jogou a trave e Verbruggen parou a Lamine Yamal. Taylor e Baena marcaram o quinto e a morte súbita sentenciada: Unai, capital, rejeitaram Malen e Pedri, com incrível tranquilidade, a final marcada.

A Espanha repetirá as quatro finais e 4 de junho, em Stuttgart, enfrentará a França.