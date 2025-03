Espanha vs. Países de naw, alinhamentos, liga das nações

O empate em Roterdã sai em dúvida o passe para as quatro finais da Liga das Nações entre a Espanha e a Holanda

España y Holanda Eles enfrentam neste domingo em Valência a segunda etapa das quartas de final da Liga das Nuns, após o empate (2-2) de Roterdã na quinta-feira e com o vermelho vestido como favorito, graças ao gol milagroso de última hora marcado por Mikel Merino.

A Espanha é o grande favorito nas quartas de final da Holanda. Getty Images

A equipe de Oranje, que de 0 a 6 em Gibraltar, em novembro de 2023, acumula dois empates e duas derrotas jogando em casa, venceu apenas em uma de suas cinco visitas à Espanha, acrescentando três derrotas e uma correspondente. A Espanha, por outro lado, vinculou cinco vitórias em casa após o empate (3-3) contra o Brasil em março de 2024.

O único triunfo holandês nas terras espanholas foi, curiosamente, em sua última visita, em novembro de 2000 e 1-2, rastreando Hack y Frank de Boer O objetivo inicial de Fernando Hierro Em Sevilha.

Em Mestalla, uma posição será disputada na Final Four, onde o classificado jogará a semifinal contra o vencedor do duelo entre a França e a Croácia, defendendo a Espanha o título e começando com as previsões a seu favor.

Recuperado Ferran Torresque não entrou na lista da primeira mão, Luis de la Fuente não poderá contar com Pau Cubarsíque foi ferido em Roterdã e já voltou a Barcelona sem poder garantir sua presença na próxima partida da equipe do Barça, na quinta -feira contra osasuna. Ele também jogará Confusãoadvertido na primeira perna e isso deve cumprir com a sanção.

Na mesa de Oranje, o destaque, inicialmente, será para Memphis Depayque encontrará 100 jogos com a equipe nacional, sendo o segundo maior artilheiro com 46 gols, quatro a menos que Van Persie. Ronald Koemanpor outro lado, ele adicionará 48 jogos como treinador, deixando um dos 49 que ele totalizou Guus Hiddink e enfrentará o confronto com a ausência dos sancionados Odiarque é adicionado aos ferimentos de MadeiraAssim, GravenberchAssim, Dumfries y O grátis.

ESPAÑA: Unai Simón, Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Olmo, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams y Sonyarzabal.

HOLANDA: Continuação, Verida, Van Hecke, Van Thyk, Bases, Jong, Rembross, Friimong, Clist, Memphis y Gakpo.

ÁRBITRO: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Mestalla.

HORA: 14:45 ET / 11:45 PT / 13h45 MX