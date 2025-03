O Departamento de Justiça diz que os animais, dos “canais Mal Kant” de Johnson em Oklahoma, foram apreendidos em outubro de 2024 – no que os federais dizem ser o grande busto de luta com cães na história.

O caso até Caight, o atttenion do principal oficial da lei do país, procurador -geral Pam Bondi Que lidera o Departamento de Justiça.

Federal Bureau of Investigation Honcho Kash Patel Também pesou as acusações de Johnson.

“O FBI vê as investigações de crueldade com animais como um precursor de esforços de crimes maiores e organizados, semelhantes ao tráfico e homicídios. Este é mais um empurrão empurrador na repressão do FBI oferece prejudicar nossos mais inocentes”.

A carreira de futebol de Johnson começou no nordeste de Oklahoma A&M College e depois com o norte de Illinois Huskies … onde ele apostou no quinto o quinto líder de todos os tempos na escola. Ele era um candidato a Heisman Trophy de 1993.