Ex-UFC Flyweight Muhammad Mokaev Sinais com combate de karatê, Data de estréia revelada

Espera-se que a próxima luta de Muhammad Mokaev, do peso da mosca, deve ser colocado no poço de combate de karatê.

Um funcionário da promoção confirmou com o MMA Fighting que Mokaev assinou com o combate de karatê depois que o jogador de 24 anos anunciou inicialmente a notícia no Twitter. Mokaev está programado para fazer sua estréia promocional em 2 de maio no evento do Karate Combat em Dubai.

2 de maio

Dubai @Karatecombat Meu primeiro esporte foi o karatê, depois me mudei para a luta livre

Eu só quero competir e permanecer ativo

E construindo minha experiência impressionante Eu sempre terei o plano B, que está lutando, mas preciso trabalhar no plano a pic.twitter.com/sk1iq2mjno – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 27 de março de 2025

“Meu primeiro esporte foi o karatê, depois me mudei para a luta livre”, escreveu Mokaev. “Eu só quero competir e permanecer ativo, e [continue] Construindo minha experiência impressionante. Eu sempre terei o Plano-B, o que está lutando, mas preciso trabalhar no Plano-A. ”

Mokaev foi 7-0 competindo no UFC, mas depois que seu contrato expirou após uma vitória de decisão sobre o Manel Kape no UFC 304 em julho passado, a promoção optou por não assiná-lo.

O lutador nº 10 no ranking global do MMA Fighting competiu mais recentemente no Brave CF 91 em dezembro, conquistando uma vitória na primeira rodada sobre Joevincent So.