‘F*ck naquele país’: Joe Pyfer revela como ele perdeu 15 libras antes da retirada do UFC México

Joe Pyfer forneceu mais detalhes sobre o motivo pelo qual não competiu contra Kelvin Gastelum no sábado no UFC México – ao mesmo tempo em que prometeu que, por causa dessas circunstâncias, ele não apenas lutará no México, mas também não voltará para lá.

“Não me importo se for ofensivo para você, nunca mais voltarei a esse país”, disse Pyfer em suas histórias no Instagram. “Fiz tudo certo: dormi em uma barraca, fiz todo esse trabalho para ficar doente.

“Algumas pessoas estão dizendo que não era a comida, que tive doença de altitude. Não estou afinando os cientistas de elevação geográfica, mas me disseram que me aclimatei – o que fiz por dois meses, não dormi.

“Não se importe se isso é ofensivo para você. Você não é quem luta, chupe minhas bolas, literalmente.”

O UFC anunciou poucas horas antes do início do UFC México para começar que Pyfer foi puxado devido a uma doença. O vencedor do contrato da série Dana White’s Contender Series revelou que, depois de acordar no sábado, após um jantar de equipe na noite anterior, ele concordou que o lutar com Gastelum não era uma idéia inteligente.

“Tinha comida em um lugar que supostamente era confiável”, disse Pyfer. “Algumas horas depois, eu tive as corridas. Acho que cito pelo menos 10, 11 vezes. Eu fui, eu acho, 209 libras para … cerca de 194 libras. …

“O médico, assim como eu, não achou inteligente lutar assim, e eu sei que não é isso que todo mundo quer, mas tenho que cuidar de mim, minha saúde e meus melhores interesses.”

Gastelum foi marcado para seu retorno médio e começou a lutar a semana como um grande azarão. No entanto, a linha de apostas começou a fechar em grande parte à medida que todos os dias continuavam.

Enquanto o título interino passado Challenger provocou “Boas notícias” em breve, Pyfer espera que o UFC recupere a luta com Gastelum.

“Olha, acredito que vou destruir absolutamente Kelvin quando tiver a oportunidade de novo – se ele aceitar [for us to] Corra de volta “, disse Pyfer.” Sinto -me mal por Kelvin também. Não dei a esse homem a chance de ganhar dinheiro. Não sei se eles cuidam dele, ou não, mas nunca é minha intenção deixar alguém alto e seco.

“Nós merecemos lutar. É uma luta divertida … ele bate, eu bato, e [I hope] No futuro, podemos executá -lo de volta. Desculpe aos meus verdadeiros fãs que ficaram empolgados em me assistir lutar. Eu estava na melhor forma da minha vida e mal podia esperar para lutar. ”