FIFA-GATE: Blatter e Platini, absolvido de cobranças de corrupção

Depois de ser absolvido há dois anos e meio, os ex-gerentes estavam livres de cobranças de corrupção para o FIFA-Gate

O ex -presidente do FIFA SEPP BLATTER e o ex -presidente da UEFA Michel Platini eram absolvido Por um tribunal suíço na terça -feira, dois anos e meio depois que eles foram primeira vez de crimes.

A extraordinária Câmara de Apelações do Tribunal Penal Suíço de Muttenz, perto de Basilea, Fraude absoluta para os dois ex -líderes do futebol mundial.

Michel Platini, fora da corte em Basileia, Suíça Getty Images

A opinião foi realizada depois que o Ministério Público da Suíça recorreu de sua absolvição em 2022 antes de um tribunal inferior. Os dois homens negaram a acusação.

“Depois de duas absolvições, até o escritório do procurador -geral suíço deve perceber que esse processo criminal definitivamente falhou. Michel Platini deve finalmente ser deixado sozinho em questões criminais”, disse o advogado de Platini, Dominic Nellen, em comunicado.

O caso estava relacionado a um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,26 milhões de dólares) que Blatter autorizou para Platini, ex -capitão e treinador da equipe francesa, em 2011.

O pagamento foi uma taxa de consultoria paga a Platini por um trabalho realizado entre 1998 e 2002, que os franceses disseram que ele havia sido parcialmente adiado porque a FIFA não tinha fundos para pagá -lo na íntegra imediatamente.

O escândalo, que surgiu em 2015, quando Platini era presidente da agência de governo europeu de futebol, a UEFA, encerrou suas esperanças de acontecer com Blatter, que foi forçado a deixar a FIFA por esse assunto.

“O processo criminal não apenas teve consequências legais, mas também enormes consequências pessoais e profissionais para Michel Platini -embora as evidências incriminadoras nunca tenham apresentado.