Filme: pagamos um preço alto … não foi o dia apropriado

Hansi Flick, enfatizou que o Barcelona pagou um preço muito alto com a vitória sobre osasuna pela lesão de Dani Olmo, em um dia não adequado para jogar.

Barcelona -o treinador do Barcelona, Hansi Flick lamentou que sua equipe “pagou um preço muito alto” com a lesão de Dani Olmo Na vitória desta quinta-feira contra osasuna (3-0) por Laliga, em uma partida adiada que, na opinião do treinador alemão, “Não foi o melhor dia possível para jogar”.

“Hoje tiramos o máximo proveito da situação. Hoje não foi o dia mais apropriado para jogar este jogoapós o registro de seleções. Nós adicionamos mais três pontos, Mas pagamos um preço muito alto com a lesão de Olmo“O treinador resumiu da sala de imprensa do Estádio Olímpico da Companheiro de Lluís.

Hansi Flick mostrou seu desconforto, apesar do triunfo de Barcelona sobre osasuna, pela lesão de Dani Olmo, o que ele considerou não era um dia adequado para jogar. Alejandro Garcia/EPA-EFE

O treinador alemão observou que “a situação não era fácil” para a carga de minutos dos internacionais e avaliou os três pontos que a pintura catalã acrescentou, o que o colocou com mais três pontos do que o Real Madrid no topo da classificação.

“Temos três pontos de margem (sobre o segundo) e o equilíbrio dos objetivos é muito bom. É uma estrada longa e há dez jogos, mas estamos em um bom tempo”, disse o treinador do BarcelonaAssim, que destacou a importância do declínio de Olmo.

Flick Ele garantiu que não conhece o período esperado de recuperação para o internacional espanhol, mas lembrou que, neste momento, “duas ou três semanas de meios perderam muitos jogos”. Ele também revelou que Frenkie de Jong substituiu em repouso, “está bem” para jogar novamente neste fim de semana.

Por outro lado, o treinador alemão comemorou o desempenho de Gavi, manchete no local de Raphinha. “Não foi fácil voltar após uma lesão tão longa e, apesar de ter jogado pouco, sempre foi muito concentrado. É muito profissional”, disse ele.

Flickque nesta quinta -feira optou por Ferran Torres como titular de Robert Lewandowski, ele ficou satisfeito com o desempenho de ambos os atacantes, que marcaram um gol por cabeça. “É muito positivo para a equipe, significa que todos estão muito focados”, enfatizou.

Finalmente, o técnico valorizou que substitutos como Pablo Torre, que tiveram mais minutos do que o habitual no segundo tempo, “tiveram uma chance e se saíram bem”.