Flick responde a Ancelotti: respeito, mas o Barcelona é diferente

Hansi Flick esclareceu seu respeito e admiração por Ancelotti e Real Madrid, esclarecendo que o Barça é um clube diferente

Barcelona – Hansi Flick disse após a vitória sobre osasuna que o Barcelona Não é o Real Madrid “E nós estamos orgulhosos” em resposta a Carlo Ancelotti na sexta -feira.

E um dia depois Flick Ele queria esclarecer suas palavras, esclarecendo que era um desprezo por Real Madrid. Embora ele tenha terminado a diferença entre os dois clubes: “Barcelona é diferenteuma grande família. “

Hansi Flick, na conferência Efe

O treinador do Barcelona falou no anterior contra Girona que passou, quase, na ponta dos pés. “É uma parte muito importante”, concordou Flick, sem se referir ao rival e ser questionado mais sobre outras questões, como o desafio apresentado por osasuna pelo alinhamento de Iñigo Martínez e que ele não falou muito: “Eu sei como as coisas funcionam. Todos os clubes devem responder antes de seus fãs, mas não posso dizer ou fazer nada com esse assunto”.

Observou -se que ele queria falar sobre o Real Madrid, porque ele o levou pela pessoa pessoalmente, sem precisar, aproveitando a resposta sobre sua felicidade como treinador do Barça.

“Desde o primeiro dia em que me senti feliz por trabalhar neste clube e com esses jogadores; estou gostando”. Ele explicou, para, imediatamente, aproveitar e falar sobre o clube de merengue.

“Respeito, muito, ao Real Madrid e Carlo Ancelotti. Ele é um dos melhores treinadores do mundo e é uma boa pessoa; nunca direi nada de ruim sobre ele ou seu clube”, proclamou Flick, entende -se que ele esclareceu qualquer mal -entendido anterior. Mas, a partir daí, deixando outras considerações.

“Não direi nada de ruim. Mas somos o Barça e isso é diferente. Aqui as coisas são diferentes, as conexões são fantásticas, todos nós seguimos juntos e parece uma família”, disse ele, antes de nos afastar de discursos triunfalistas ao vencer a liga.

“Ainda restam dez jogos e quando você quer que se pense no próximo, mas você precisa ir pouco a pouco, sem pensar além”, disse Flick, que assumindo o formato de Cholo Simeone (jogo por partida), multiplicou -se em seu elogio aos jogadores.

Ele não salvou quando falou sobre Robert Lewandowski porque “ele pensa no coletivo, além de seus objetivos, e isso é muito importante”; Ele fez isso de Fermín López: “Estou feliz por estar aqui, é fantástico”; Também de Gavi: “Você pode jogar 6 e 8, mas nos dá muito em tudo” e até a Lamine Yamal, transferindo a responsabilidade de jogar ou não “porque é muito inteligente e sabe como gerenciar nos jogos”.

A exceção ocorreu quando questionada por Ansu Fati, invisível e sem ela parece que sua posição mudará. “Veremos. Se precisarmos dele, ele jogará e eu sei que a situação não é fácil para ele”, revelou ele, antes de arredondar sua resposta com uma comparação que o deixou em uma posição não confortável: “Pablo Torre e Pau Victor sempre treinam fantásticos para provar que eles merecem jogar. E é isso que eu quero: que os jogadores dão tudo no treinamento” “