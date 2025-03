FLIPENEDO 2025: Prefeitura abre inscrições para monitores com certificado

As inscrições para monitores da quarta edição da Festa Literária de Penedo já estão abertas. As vagas são limitadas e voltadas para universitários, tanto de instituições públicas quanto privadas, para o evento que acontece entre os dias 09 e 12 de abril, no Centro Histórico da cidade.

Para se inscrever, basta clicar no link https://doity.com.br/flipenedo-selecao-de-monitores e preencher aos campos corretamente. Vale ressaltar que as inscrições vão até a próxima sexta-feira, 28 de março.

Encerradas as inscrições, será feita uma análise e a equipe da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) entrará em contato com os selecionados. Ao final do evento, será disponibilizado aos monitores um certificado de 20 horas, sendo cinco horas por dia.

A FliPenedo é um evento criado no governo Ronaldo Lopes para promover e aprofundar o conhecimento literário por meio de oficinas, mesas de debate, palestras, rodas de conversa, contação de histórias, lançamento de livros e apresentações culturais, artísticas e musicais. A programação completa será divulgada em breve.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC