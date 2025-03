Fontes dizem que os detalhes compartilhados por Hegseth em chat de sinal foram classificados como o Atlantic publica mensagens adicionais

Washington

O secretário de Defesa da Informação, Pete Hegseth, divulgou -se no bate -papo de sinal dos principais funcionários da Segurança Nacional Trump, foi altamente classificado no momento em que o escreveu, especialmente porque a operação ainda não havia começado, de acordo com um funcionário de defesa dos EUA familiarizado com a operação e outra fonte que foi informada depois.

As atualizações que Hegseth estava dando no bate-papo de sinal era o tipo de jogo em tempo real que um comandante daria ao presidente em um ambiente altamente classificado à medida que a operação se desenrolava.

“Estes são planos operacionais altamente classificados para proteger os membros do serviço”, disse o funcionário da defesa.

O Atlantic publicou na quarta -feira mensagens de texto adicionais do bate -papo do Signal Group, ressaltando uma enorme violação na segurança operacional, pois informações sensíveis específicas sobre o ataque houthi foram compartilhadas no bate -papo antes de ser realizado.

O presidente Donald Trump e sua equipe procuraram repetidamente subestimar a sensibilidade das informações compartilhadas no grupo de sinais após a história da Bombshell do Atlântico na segunda -feira. Enquanto eles negaram que houvesse um “plano de guerra” compartilhado, as mensagens de texto publicadas na quarta -feira oferecem uma descrição extremamente detalhada da próxima greve, incluindo os aviões e drones usados.

“É seguro dizer que qualquer um de uniforme seria o tribunal marcial para isso”, acrescentou o oficial de defesa. “Não fornecemos esse nível de informação sobre sistemas não classificados, a fim de proteger a vida e a segurança dos membros do serviço que realizam essas greves. Se o fizemos, seria totalmente irresponsável. Meus analistas mais juniores sabem não fazer isso”.

As mensagens também refutam a reivindicação de Hegseth e de outros funcionários do governo Trump de que os planos de guerra não foram discutidos na cadeia. Em uma mensagem enviada às 11h44 ET e publicada por Jeffrey Goldberg e Shane Harris, do Atlântico, a Hegseth compartilha detalhes operacionais sobre os ataques: “O tempo é favorável. Acabei de confirmar que estamos indo para o lançamento da missão”, escreveu Hegseth.

As principais autoridades dos EUA disseram que as informações compartilhadas nas mensagens de texto não foram classificadas.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, que foi um dos participantes do bate-papo em grupo, reconheceu na terça-feira que “a deliberação pré-decisão da greve deve ser realizada através de canais classificados”.

Hegseth continua compartilhando os planos com detalhes extraordinários, de acordo com o Atlântico:

1215ET: lançamento do F-18S (1º pacote de ataque) ”

“1345: ‘Janela do 1º ataque baseado em gatilho’ Baseado no gatilho (Terterrorist é @ seu local conhecido, então deve chegar a tempo-também, o lançamento dos drones de greve (MQ-9S)”

“1410: mais lançamento do F-18S (2º pacote de ataque)”

“1415: greve dos drones no alvo (é quando as primeiras bombas definitivamente cairão, pendente de alvos anteriores de ‘baseados no gatilho’)” ”

“1536 F-18 2nd Strike começa-Além disso, o primeiro Tomahawks baseado no mar foi lançado.”

Essas informações, de acordo com o Atlântico, foram recebidas “duas horas antes do início programado do bombardeio de posições houthis”.

“Se essa informação-particularmente os tempos exatos que os aeronaves americanas estavam decolando para o Iêmen-tivessem caído nas mãos erradas naquele período crucial de duas horas, os pilotos americanos e outros funcionários americanos poderiam ter sido expostos a um perigo ainda maior do que normalmente enfrentariam”, escreveriam Goldberg e Harris.

Mais tarde, o consultor de segurança nacional Mike Waltz mandou uma mensagem para confirmar que o alvo estava em um prédio que entrou em colapso e a greve foi bem -sucedida.

“O primeiro alvo – o principal cara de míssil – tínhamos uma identificação positiva dele entrando no prédio de sua namorada e agora está desmoronado”, escreveu Waltz às 14h ET.

E mais tarde, Hegseth confirmou ao grupo que mais greves estavam chegando.

“Ótimo trabalho tudo. Mais greves em andamento por horas hoje à noite e fornecerão um relatório inicial completo amanhã. Mas a tempo, no alvo e boas leituras até agora”, disse ele.

Goldberg disse na quarta-feira que a revista decidiu redigir uma informação sensível em seu artigo de acompanhamento.

“Reduzimos uma informação porque sentimos, por conta própria, que sentimos que era melhor fazer. E a CIA nos perguntou, mas, em um determinado momento, o governo está dizendo que não há nada classificado ou secreto ou sensível neles, então, em um determinado momento, eu apenas senti que você sabe, que você se repete.

Momentos depois que o Atlântico publicou as mensagens de texto, a Casa Branca continuou a recuar e procurar desacreditar os relatórios de Goldberg, embora o Conselho de Segurança Nacional tenha verificado a autenticidade do tópico de texto.

“O Atlântico sofreu: esses não eram ‘planos de guerra’. Toda essa história foi outra farsa escrita por um odiador de Trump que é conhecido por seu giro sensacionalista ”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um post nas mídias sociais.

Leavitt também está recuando contra as preocupações de que Steve Witkoff, enviado especial do presidente para o Oriente Médio, que estava no bate -papo em grupo, estava recebendo os textos enquanto estava em Moscou. Witkoff, ela disse, “recebeu uma linha de comunicação segura do governo dos EUA, e era o único telefone que ele tinha em sua posse enquanto estava em Moscou”, passando a mudar a culpa para a mídia.

Goldberg criticou a resposta de Leavitt às notícias durante sua aparição no MSNBC e disse que “ela está apenas jogando algum tipo de jogo semântico estranho”.

O analista militar da CNN aposentou o coronel Cedric Leighton disse que os detalhes têm “todos os elementos de um plano de guerra, e o que isso significa é, todos esses elementos significam que esse material é classificado. Parada completa. Não há dúvida de que isso é classificado”.

Esta história e manchete foram atualizadas com desenvolvimentos adicionais.