Gable Steveson revela seus planos para o futuro, esperanças de reunião “cara a cara” com Dana White

Gable Steveson não teve o resultado de desejado em sua última partida de luta livre na faculdade, mas isso não impedirá seus planos para o futuro.

O medalhista de ouro olímpico de 2020 em luta livre sofreu uma derrota chocante para Wyatt Hendrickson, do estado de Oklahoma, na noite de sábado, nas finais de 285 libras no campeonato nacional da Divisão I da NCAA, na Filadélfia. Steveson retornou à Universidade de Minnesota para seu último ano de elegibilidade, depois de já capturar dois títulos da NCAA e sua medalha de ouro olímpica antes de uma curta passagem pela WWE e um teste com as Buffalo Bills na NFL.

“Não estou feliz com os resultados que aconteceram no fim de semana passado”, disse Steveson à O show da Pat McAfee na segunda -feira. “Mas é uma bênção ir lá na frente da multidão, em frente ao maior palco e, desde que saí de 2022, eu sempre quis ir lá e dar um último bom empurrão para a Universidade de Minnesota. Foi isso que tentei fazer.

“Tentei tornar as coisas o maior possível e adoro o show. Adoro ir lá e sentir os nervosismo, tendo seu coração correndo, tendo um grande oponente à sua frente e vencer ou perder, a estrada não termina para mim e continuo dando em frente.”

Mesmo antes do início da temporada de luta livre da faculdade, Steveson disse ao MMA Fighting que já estava pensando em um retorno para os Jogos Olímpicos de 2028, que acontecem em Los Angeles, mas ele também tem outras opções disponíveis.

Embora nada tenha sido decidido ainda, Steveson reafirmou seus planos de eventualmente mudar para o MMA e parece que a luta pode acontecer para ele mais cedo ou mais tarde agora.

“O que vem a seguir para mim é que estive boxe, tenho vestido as luvas, fazendo aulas de jiu-jitsu, tentando me preparar para uma carreira de MMA ou logo depois que saí do tapete no sábado à noite, apenas algumas ligações de algumas novas equipes da NFL”, revelou Steveson. “As estradas continuam abrindo e estou tão feliz por poder ir lá e ter meu melhor desempenho.

“Ganhe ou perca, como eu disse, eu sempre sou um showman. Eu vou lá e viro a multidão e mostro amor e se um cara leva sua mão em frente a mim, é o respeito como sempre. As portas ainda estão abrindo e estou tão feliz onde estou hoje e onde o futuro vai me levar.”

Quando Steveson experimentou o Buffalo Bills no ano passado, ele nunca havia jogado um único futebol competitivo anteriormente, mas ainda o transformou profundamente no campo de treinamento antes de ser cortado do time. Essa opção ainda é uma possibilidade, especialmente com as equipes da NFL sempre procurando novos talentos, mas Steveson ainda não se comprometeu com nada.

No que diz respeito à luta, o lutador de 24 anos de idade trabalhou anteriormente com os treinadores e combatentes do Kill Cliff FC, na Flórida, antes de aceitar um convite para ajudar Jon Jones a se preparar para sua defesa do título pesado do UFC contra Stipe Miocic em novembro passado.

Steveson diz que Jones continua sendo uma constante para ele enquanto contempla um futuro no MMA.

“Apenas certificando -se de que eu possa certificar minhas mãos e prontas”, disse Steveson sobre sua preparação para lutar. “Apenas certificando -me de ver socos chegando e certifique -me de confortável na gaiola e confortável com os caras na minha frente que vão jogar enormes fabricantes de feno e entrar e sair do caminho. Eu tenho um ótimo mentor agora, espero que muitas pessoas conheçam um cara chamado Jon Jones – apenas um rapaz fantástico e o maior lutador de lutador.

“Agradeço seus esforços de tentar me levar à direção certa e meio que me de costas e me dando a direção de que preciso. Eu sou muito jovem e ele já esteve lá e fez isso antes, então eu realmente aprecio como ele meio que deu meus passos levando o próximo capítulo, se é isso que é.”

Enquanto o wrestling tem sido seu único foco ultimamente, Steveson admite que a luta sempre esteve em sua mente e é apenas uma questão de tempo até que ele realmente coloque os pés em uma gaiola para lutar.

De fato, Steveson espera que finalmente tenha a chance de conhecer o CEO da UFC, Dana White, para discutir seu futuro.

“Acho que essa é a melhor saída para os lutadores amadores em geral”, disse Steveson sobre o MMA. “Eu não falei com Dana pessoalmente. Essa é uma reunião que eu adoraria ter cara a cara. Estou esperando muito tempo para vê-lo.

“Eu sei que depois das Olimpíadas de 2021, ele estendeu a mão e queria que eu o visse em Las Vegas e tudo mais. Essa é uma reunião que eu adoraria ter e adoraria ver. Se eu puder ficar na frente dele e realmente lançar quem eu sou e lançar quem ele pode ver e quem eu será, acho que seria a melhor coisa.

Essa reunião inicial nunca aconteceu porque Steveson recebeu uma oferta lucrativa de ingressar na lista da WWE, mas a luta profissional nunca funcionou para ele.

Agora, saindo dessa perda inesperada em sua última partida de luta livre na faculdade, Steveson está pronto para virar a página, mas ainda assim motivado como sempre para deixar sua marca no que quer que ele escolher em seguida.

“Acho que muitas pessoas esperavam uma reação muito ruim de mim”, disse Steveson. “But at the end of the day, I’ve done so many great things, I’ve met so many great people, I’ve been in so many great places and I would never take that for granted. That was the main reason I wanted to come back to the University of Minnesota after leaving in 2022 was I wanted these kids to see that you can be something special, whether you win or lose, you can change a sport, you can be a guy that people want to look at and take pictures with and hang out with after the duels and after the Matches.

“Eu sempre fui para a batalha. Se fosse bom ou se fosse ruim, se as pessoas duvidavam e você sabe que elas sempre duvidam. Eu já estive aqui antes e isso não é novidade.”