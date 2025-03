Gavin Newsom chama de Dems ‘Toxic’, revela estratégia de podcast para Bill Maher

Reproduza o conteúdo do vídeo



Gavin Newsom Diz que ele continuará cozinhando os conservadores é seu podcast, porque os democratas precisam conversar com os republicanos … se eles vão começar a vencê -los nas pesquisas.

O governador da Califórnia se abriu sobre sua cápsula “This Is Gavin Newsom” enquanto conversava com Bill Maher No episódio de sexta-feira à noite de ‘Real Time’ … e ele rejeitou os críticos que dizem que não deveria ser “plataforma” líderes de direita e figuras virais como gostar Steve Bannon minério Charlie KirkPara.

Newsom admitiu: “A marca democrata agora é tóxica e acredita que seu partido precisa tentar encontrar o terreno de Somon com os oponentes do Partido Republicano para mudar as coisas nos dias das eleições.

Maher aplantou a estratégia, dizendo que você precisa falar com eles … porque eles venceram.



No entanto, Bill também rasgou Presidente TrumpOs seguidores para Beoming, como um culto. As novas “novas regras” segmento foram uma crítica escaldante dos políticos do Partido Republicano sugando 47 de todas as maneiras possíveis – vestir -se como ele, falar como ele e apoiar o ataque com eles é o Canadá.

Ele dá adereços para Joe Rogan Por dizer que a guerra comercial com nossos amigos do norte é “estúpida” … e lembrou a Maga, isso é o que significa ser um pensador livre.

Muito parecido com o governador Newsom, o ponto de Maher é … os dems precisam olhar no espelho e admitir o que eles mudarem, mas os republicanos melhor estão dispostos a fazer o mesmo – ou apenas nos tornarmos Coréia do Norte.