‘Golden Bachelor’ Gerry Turner recusou o show de Bacharelado no Paraíso ‘

Gerry Turner Está fechando todos esses rumores de “Bacharelado no Paraíso” – dizendo a TMZ que ele não está trocando seu traje por troncos de natação e bateu nas areias do México em breve!

A estrela de “The Golden Bachelor” diz que Tmz Hi Te se espalhou a oferta há três semanas, quando os produtores alcançaram ele se juntando à mistura “Bacharelado no Paraíso”, que está jogando um pouco nos concursos de ouro ‘ao lado do lado da religião.