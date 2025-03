Hailey Bieber não deixou de seguir Justin Bieber, foi apenas o Instagram Glitch

Hailey Bieber Provocou rumores de problemas no paraíso depois de supostamente deixar de seguir Justin No IG – mas os detetives da Internet podem se resumir porque o TMZ tem aprendizes que nunca realmente ácidos!

A falha está apenas mexendo com Hailey – afeta todos os seguidores de Justin. No momento, se você tentar pesquisar o nome dele na lista de seguidores, ele não aparecerá.

Isso deve esclarecer a confusão depois que os fãs de olhos de águia acharam que Hailey abandonou Justin é um IG com manteiga, ela ainda estava seguindo @preaileiisiconic-uma página de fãs cheia de fotos de Lovey-Devey das coopernas.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Esta não é a primeira vez que o par precisa fazer o que teve que lidar com algo como – você se lembrará de janeiro, Justin despertou preocupação entre os fãs depois que eles viram ele deixar de seguir Hailey. Ele rapidamente Desligue os rumores postar uma mensagem é IG dizendo: “Somone seguiu minha conta e deixou de seguir minha esposa”, acrescentando: “S ** t está saindo daqui”.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Tudo considerado, Justin vê estar bem. Ontem à noite, ele postou uma série de selfies parecidas sem porte e, no início do dia, ele compartilhou uma série de fotos Passar um tempo de qualidade com seu filhoPendência, JackPara.