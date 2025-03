Harvey Weinstein foi apenas celebridade proibida da Vanity Fair Party, diz o ex-editor-chefe

Rude com a equipe, o ex -EIC diz !!!

Harvey Weinstein é a única celebridade que já foi banida da festa do Oscar da Vanity Fair porque ele foi rude com a peça foi rude com o curto era … isso de acordo com o ex -editor da revista.

Graydon Carter – O EIC da Vanity Fair de 1992 a 2017- está lançando um novo livro de memórias na próxima semana, intitulado “When the Going Was Good” … e ele afasta a cortina é uma das maiores noites de Hollywood.

De acordo com a página seis, Carter diz que o partido – que ele começou em 1994 – foi projetado para reunir o maior número possível de vencedores do Oscar … mas Weinstein foi o único que foi banido do mau comportamento.

Carter afirma que Weinstein “aparecia regularmente com mais convidados do que sua invenção indicou e intimidaria a equipe” … acrescentando que o álcool não fez Weinstein dizer – “estava dentro dele”.

O GC acrescenta que a proibição inicial de Weinstein foi levantada … mas, os organizadores colocam outro é ele depois que ele se refrescou em mudar seus caminhos.

Como você sabe, HW tem sido Condenado por estupro e agressão sexual Nos últimos anos … mas parece que essa não foi a causa da sua suposta proibição, de acordo com Carter.

Aparentemente, os membros da equipe também tiveram a oportunidade de nomear celebridades para o bengelo do evento … e, um que foi indicado, de acordo com Carter foi Courtney Love -Que ele diz que usou a palavra c para descrever Sara MarksUm editor de VF e apresentador do evento.

“Where The Going Was Good” está programado para lançado na terça -feira … e temos a sensação de que essa história de Weinstein é apenas a ponta do iceberg da história da celebridade.