Haverá um hobby no Chivas-Cruz Azul que será tocado no Jalisco?

A MX League confirmou em comunicado que o jogo do dia 13 se mudará para o Jalisco Stadium.

A partida entre Chivas e Cruz Azul Será jogado com os fãs. O Liga MX confirmou através de uma declaração de que a reunião mudará a sede do Estádio Jalisco A pedido da diretiva Rojiblanca.

Foi confirmado que o veto no Estádio Akron é firme e que o duelo entre Chivas y Cruz Azul A partir deste fim de semana, seria reproduzido a portas fechadas.

No entanto, em Chivas Eles conseguiram o que era necessário para mover o jogo na data e hora originais para o Estádio Jaliscoo que era sua casa por muitos anos.

A MX League informou que a partida entre Chivas e Cruz Azul no dia 13 de Clausura 2025 será disputada no Jalisco Stadium. Getty Images

E obedecer às disposições do artigo 13 dos regulamentos de sanções, as Federativas da Liga MX aceitaram o pedido e Chivas Pode ser local no Jalisco Stadium.

“O BBVA MX League recebeu uma carta de Guadalajara Sports Club em que ele pede designar como um estádio, a partida correspondente ao dia 13 entre Guadalajara y Cruz Azul Na mesma data e hora que foram agendadas ”, lê o documento.

“O BBVA MX League concedido referido solicitação para Guadalajara Sports Club Com a condição de implementar requisitos operacionais e medidas de segurança adicionais ”, disse ele. Até ontem, a diretiva de Cruz Azul permaneceu no exposto que o jogo seria disputado no Akron Stadium sem fãs, embora estivessem cientes do interesse que Chivas tivesse que movê -lo.

Por conta própria a diretiva de Chivas Ele afirmou que o pedido fez a mudança da sede para cumprir o protocolo informativo e divulgar seus seguidores a possibilidade de participar da reunião.

“Relatamos que ontem perguntamos ao Liga MX designar como um estágio de nossa partida contra Cruz Azul correspondente ao dia 13 do Torneio de encerramento 2025 para o estádio Jalisco na mesma data e hora que foram agendados ”, confirmou o Conselho de Administração Chivas.

Sabe -se que a venda de ingressos começou imediatamente via eletrônica, pois o jogo é um dia a ser realizado; Além dos escritórios de ingressos do estádio, permanecerá ativo desde o início do jogo.