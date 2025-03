Hotéis e pousadas registraram 97% de ocupação com 13º Penedo Moto Fest

A realização do 13º Penedo Moto Fest gerou dias movimentados e de grande fluxo na cidade histórica, onde os meios de hospedagem sentiram, de forma direta, o impacto positivo do evento que faz parte do calendário anual.

De acordo com informações dos principais meios de hospedagem, hotéis e as pousadas de Penedo registraram 97% de ocupação nos dias 21, 22 e 23 de março.

Motociclistas de diversos lugares do Brasil estiveram presentes no evento repleto de animação, adrenalina e muito rock, com apresentações nos palcos e toda estrutura viabilizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

A atração nacional da edição 2025 do Penedo Moto Fest ficou por conta do renomado músico, cantor e compositor Léo Jaime, ícone do Rock BR que apresentou seus grandes sucessos.

Além dos meios de hospedagem, outros setores são diretamente impactados com a realização de eventos em Penedo, a exemplo de bares e restaurantes, passeios e receptivos turísticos.

A circulação de recursos aquece a economia local como um todo, investimentos que o Prefeito Ronaldo Lopes tem feito desde o início do seu primeiro mandato, principalmente com a criação da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), contribuindo fortemente para a geração de emprego e renda.

“Quando a prefeitura apoia eventos como o Penedo Moto Fest, não é somente nossos hotéis e pousadas que ganham, mas, também todos os outros setores responsáveis pelo aquecimento e movimentação da economia no município. E é por conta de todos esses benefícios que nós vamos continuar mantendo o nosso calendário anual de eventos preenchido”, afirma Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Fotos Kamylla Feitosa – SEMCLEJ