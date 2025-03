IMA participa de plano para preservação e reintrodução de Papagaio-do-mangue e Papagaio-chauá em Alagoas | IMA

Órgão integra ações do MPAL para reintrodução de espécies ameaçadas na Mata Atlântica

Ascom IMA/AL e Ascom MPAL

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) participou, nesta segunda-feira (17), da reunião inicial do Plano de Ação Estadual (PAE) do Papagaio-do-mangue e da ampliação do PAE do Papagaio-chauá, promovida pelo Ministério Público Estadual de Alagoas (MPAL). A iniciativa faz parte do Programa de Atuação Ministerial para Conservação de Espécies Ameaçadas, e tem como objetivo fortalecer a reintrodução dessas aves na Mata Atlântica.

No encontro, que reuniu diversas instituições parceiras, o promotor Alberto Fonseca, titular da 4ª Promotoria de Justiça da Capital (Defesa do Meio Ambiente), analisou com os participantes a minuta do plano de manejo para o Papagaio-do-mangue. O documento ainda passará por ajustes antes da distribuição das competências entre os envolvidos.

“O objetivo é tornar a mata novamente viva e vibrante, com o som dos animais, com a vegetação preservada e crescendo, com diversidade, como sempre foi e deveria ser”, ressaltou o promotor Alberto Fonseca.

O núcleo de gestão faunística do IMA/AL também esteve representado na reunião pelo técnico Rafael Cordeiro, que acompanha as ações voltadas à preservação das espécies em Alagoas.

Para o assessor técnico do IMA, a participação do órgão no programa é essencial para garantir a preservação do papagaio e de seu habitat. “O IMA tem um papel fundamental na conservação da fauna e da flora do estado. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a biodiversidade e a necessidade de ações concretas para reverter a ameaça de extinção dessas espécies”, destacou.

Expansão do PAE chauá

Durante a reunião, os parceiros confirmaram o interesse em expandir o PAE do Papagaio-chauá. Um novo viveiro de aclimatação será implantado na região do Niquim nos próximos meses para abrigar temporariamente as aves antes da soltura.

Após a reintrodução na natureza, o trabalho seguirá com monitoramento, segurança e pesquisas para avaliar a adaptação dos animais. “Já temos uma experiência exitosa de reintrodução de 20 exemplares do Papagaio-chauá em uma área de mata da Usina Coruripe, no Litoral Sul, o que nos deixa ainda mais confiantes de que esse Plano pode ser expandido para outras áreas do estado propícias ao desenvolvimento dessa espécie”, comentou a promotora Lavínia Fragoso.

Uma nova reunião de trabalho será realizada ainda neste semestre para definir as próximas etapas da ampliação do PAE do Papagaio-chauá. A expectativa é de que o viveiro fique pronto nos próximos meses para receber os animais.

Os planos de Ação Estadual do Papagaio-chauá e do Papagaio-do-mangue são resultado de parcerias entre o MPAL, IMA, Projeto Arca do CEP, Museu de Zoologia da USP, Fundação Lymington, Instituto para o Desenvolvimento Social e Ecológico (IDESE), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da PM/AL, Instituto para Preservação da Mata Atlântica (IPMA), Prefeitura de Coruripe, Usinas Coruripe, Caeté, Sumaúma e Utinga, Grupo Luiz Jatobá, Ibama e Comissão de Bem-estar Animal da OAB/AL.