É noite de decisão, é tempo de Penedo, é tempo de Penedense.

A cidade histórica está em contagem regressiva para viver mais um capítulo emocionante do futebol alagoano. Nesta quarta-feira (26), às 20h, o Estádio Alfredo Leahy será palco do primeiro jogo da grande final da Copa Alagoas, com o Penedense recebendo o CSE em um duelo decisivo que promete fortes emoções e arquibancadas lotadas.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a apenas R$ 20 e já estão praticamente esgotados. Os pontos de venda são a Cell Center e a sede do clube. A procura tem sido intensa desde ontem, e tudo indica que a torcida ribeirinha comparecerá em peso para apoiar o alvirrubro penedense rumo ao tão sonhado título.

A expectativa é de casa cheia para empurrar o Penedense em busca de um bom resultado dentro de casa, o que dará vantagem e mais tranquilidade para o jogo de volta, marcado para o próximo domingo (30), às 17h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

A final da Copa Alagoas representa um marco para o clube mais antigo em atividade no estado. Com uma campanha consistente e o apoio fervoroso da torcida, o Penedense sonha em conquistar sua primeira taça da competição estadual e consolidar sua força no cenário esportivo de Alagoas.

A direção do clube reforça que o torcedor que deseja garantir presença na decisão precisa se apressar, pois os ingressos remanescentes são limitados. É noite de decisão, é tempo de Penedo, é tempo de Penedense.