IRS de margem de dezenas de principais funcionários de TI vistos como possíveis ‘bloqueadores’ para compartilhar dados de aplicação da imigração

Até 50 profissionais seniores de TI no Internal Revenue Service, incluindo alguns dos principais especialistas em segurança cibernética da agência, foram colocados em licença administrativa na sexta -feira, quando o governo Trump finaliza planos controversos para compartilhar dados dos contribuintes com as autoridades federais de imigração, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto.

As dezenas de funcionários do IRS que foram depositados na noite de sexta -feira viram seu acesso aos sistemas de computadores da agência imediatamente cortados, de acordo com as fontes. Algumas das dezenas de funcionários tentaram entrar no escritório na segunda -feira de manhã, mas foram rejeitadas, disse uma fonte.

A margem dos funcionários de TI tem acesso aos sistemas de dados do IRS tem sido um ponto de discórdia entre os funcionários federais da carreira e o Departamento de Eficiência do Governo, embora não esteja claro se os funcionários foram colocados em licença como parte do redução do tamanho ou em conexão com as disputas de compartilhamento de dados.

A CNN informou na semana passada que o IRS está perto de chegar a um acordo sem precedentes com a imigração e a alfândega para compartilhar informações de localização de suspeitos imigrantes sem documentos, enquanto o governo trabalha para aumentar as deportações. Isso provocou uma batalha legal sobre as informações que normalmente são confidenciais.

O chamado “email de separação” enviado na sexta-feira, obtido pela CNN, não incluiu uma explicação. O email afirmou que o status de licença foi “efetivo imediatamente” e “o acesso aos sistemas de TI da agência será suspenso e você não deve tentar usá -los”.

Duas fontes com o conhecimento da situação disseram à CNN que acreditam que os funcionários de TI podem ter sido direcionados para recuperar alguns dos dados sensíveis dos contribuintes que Doge está buscando como parte dos esforços de deportação. A fonte disse que alguns dos pedidos da DOGE não estão de acordo com as leis de privacidade e divulgação que impõem regras estritas para quando os dados do IRS podem ser compartilhados.

“É sabido que eles (Doge) estão tentando tirar as pessoas do caminho que são ‘bloqueadores'”, disse a fonte à CNN, usando uma frase que os membros do Doge usam para quem percebe como que atrapalha.

Outra fonte – um ex -alto funcionário do IRS que revisou uma lista dos funcionários que foram de fora – disse que todos pareciam estar envolvidos na proteção dos dados de contribuintes privados.

“Todos eles têm experiência nos firewalls do IRS para o que os dados podem entrar e o que pode sair”, disse o ex -funcionário à CNN. “E eles estão todos muito vigilantes em proteger essa informação.”

O IRS não comentou esta história. Doge não respondeu a um pedido de comentário.

Milhões de imigrantes não documentados se registram no IRS e pagam bilhões de dólares em impostos federais a cada ano. As informações individuais dos contribuintes são, por lei, apenas deveriam ser compartilhadas com outras agências governamentais, exceto em situações altamente específicas, geralmente com uma ordem judicial.

Dois grupos de direitos dos imigrantes entraram com uma ação este mês, buscando impedir que o IRS forneça dados dos contribuintes ao ICE ou ao Departamento de Segurança Interna. Recentemente, um juiz se recusou a emitir uma ordem de emergência que vincula as mãos do IRS, mas uma audiência está programada para meados de abril para determinar se uma liminar é apropriada, agora que os planos são mais concretos.

“A equipe do IRS frontal é treinada em como proteger a privacidade dos contribuintes”, disse Nandan Joshi, advogado de cidadão público que representa os grupos de imigrantes, em um email. “É preocupante saber que especialistas que poderiam atrapalhar o compartilhamento de dados ilegais estão sendo dispensados”.

As autoridades do governo Trump disseram, inclusive em uma recente audiência judicial sobre o assunto, que qualquer cooperação ou compartilhamento de dados entre o IRS e o gelo cumprirá totalmente a lei federal.

Várias fontes disseram que estão preocupadas com o vácuo criado marginando esses funcionários.

“Qual é o impacto? Eu não sei. Mas não tem impacto”, disse uma fonte à CNN. “Essas eram algumas das nossas principais pessoas. São excelentes pessoas de segurança cibernética, agora colocadas de licença.”

Esta última série de movimentos de pessoal ocorre em meio a um impulso mais amplo dentro do IRS, e todo o governo Trump, para diminuir o tamanho do governo federal. A CNN relatou anteriormente que o IRS está possivelmente enfrentando uma redução de 20%, com mais cortes esperados em breve.