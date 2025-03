James Rodríguez, ausente nas onze do leão antes de Pumas

Eduardo Berizzo não considerou o colombiano iniciar a reunião contra os estudantes da universidade no dia 13

León – James Rodríguez é substituto no duelo de León ante Pumas. O colombiano está no banco substituto depois que ele voltou da atividade com sua seleção no encontro da FIFA. Eduardo Berizzotimoneiro de ‘La Fiera’, ele decidiu não arriscar a entrada após a viagem que fez de Sudameric.

O produtor de café terá que esperar por sua oportunidade de ver ação na reunião antes do Pumasenquanto Andrés Guardado Sim, ele saltou desde o início e como capitão do esquadrão Esmeralda. Da mesma maneira, Berizzo Foi decidido por Alfonso Blanco no gol, em vez de Óscar Jiménez.

O restante do XI é concluído por Iván Moreno, Stiven Barreiiro, Paul Bellón, Nicolás Fonseca, Emilioni Rigoni, John Mendoza, Salvador Reyes, Sebastián Santos e Jhonder Cádiz.

James Rodríguez não começou o duelo contra Pumas. Imag7

Pumas fica sem Carrasquilla

Por sua parte, Efraín Juárezestrategista do Pumasele enviou um xi com modificações depois que eles terão uma atividade de meia semana pelo Copa dos Campeões da CONCACAF Antes de Vancouver Whitecaps.

No objetivo, sai Alex Padillaenquanto no centro estão Lisandro Magallón, Nathan Silva, Alfonso Monroy e Robert Ergas. José Caicedo e Santiago Trigos aparecem no meio -campo.

Jorge Ruvalcaba, Leo Suarez, Ignacio Pussetto e Rogelio Cords morrem Eles complementam o esquema dos Pumas. Adalberto Carrasquilla y Piero quispe Eles aparecem no banco, enquanto Pablo Bennevendo não entrou na chamada como precaução por um tema muscular.