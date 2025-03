Jan Blachowicz emite declaração após perda para Carlos Ulberg no UFC London: ‘Vou deixar o veredicto para discussão’

Jan Blachowicz não está dizendo que ele foi roubado no UFC London, mas ele não está não dizendo isso também.

No sábado passado, Blachowicz se esforçou com Carlos Ulberg no evento co-principal do UFC London. Foi um caso próximo, com nenhum lutador fazendo muito para se afirmar nos 15 minutos, mas, finalmente, os três juízes o viram 29-28 para Ulberg. É uma perda difícil para o ex -campeão dos pesos pesados, que agora não conseguiu levantar a mão nas últimas três lutas e, embora ele não contestasse a decisão, em comunicado divulgado na segunda -feira, Blachowicz jogou um pouco de sombra no resultado de sábado.

“Este acampamento foi um dos melhores que já tive. Perdi isso, todas as partes deste jogo. As boas -vindas e apoio durante a Fight Week do UFC London de toda a equipe do UFC foi incrível – eu sabia que você sentia minha falta, mas não sabia que era assim! Obrigado! “Mais controvérsia sobre o registro, pois acontece que a abordagem de greves significativas não se alinha com o significado real. Vou deixar o veredicto para discussão. O que aconteceu nas arquibancadas após o anúncio e o que está acontecendo online agora, eu vou me lembrar de um tempo, mas o que há muito tempo, mas o que há muito tempo, mas o que há muito tempo, mas o que há muito tempo, mas o que há muito tempo para que você se lembre de um tempo. #Legendarypolishpower ”

Certamente houve alguma reação aos fãs no sábado após a luta, embora seja difícil dizer se os fãs ficaram mais chateados com a luta sem brilho do que com a decisão. A mídia de MMA também foi dividida na decisão, com a maioria dos favorecendo Ulberg. Isso é pouco conforto para Blachowicz que, apesar de dar performances competitivas contra Ankalaev e Alex Pereira-os dois principais pesos pesados ​​do mundo-agora se vê bem na foto do título de 205 quilos.