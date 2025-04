Jardine: ‘O foco está em Cruz Azul, não na Copa do Mundo de Clubes’ ‘

André Jardine sabe a importância da série contra Cruz Azul e confirmou que eles estão prontos para avançar para as semifinais da Copa da Concacaf Champions

Nas últimas horas, a versão surgiu que América Eu poderia jogar o Copa do Mundo do Clube Através de uma repetição antes LAFT, No caso de o TAS manter a decisão de eliminar León Para o tema da multiplidade.

No entanto, André Jardine Ele preferiu não tocar no assunto e, embora não tenha sido evasivo com a pergunta, ele apenas disse que no momento não há nada oficial e, portanto, seu único objetivo por enquanto é pensar sobre a série contra Cruz Azul na Copa dos Campeões.

“Não entramos muito nessa questão, onde não há nada oficial, não sabemos as coisas. Nesse momento, o foco está no jogo com Cruz AzulNão desviamos o foco do que importa para nós ”, disse o treinador Azulcrema.

André Jardine falou sobre o duelo contra Cruz Azul nas quartas de final do CONCACAF. ESPN

“Será um clássico determinado em detalhes, conjuntos importantes. Tenha a paz de espírito de planejar bem, pensando bem. Estamos prontos para esses momentos como equipes, todos prontos. Veremos se amanhã toda a equipe responde ao auge, estamos conectados e frescos mentalmente”, acrescentou.

O próprio Jardine confirmou que a única vítima para amanhã será Henry Martín Como tem modelo completo e preferiu não falar sobre seu alinhamento e a estratégia que você pensou no duelo.

“Você precisa ser inteligente em partidas como essa, tentamos olhar para as coisas, existem quatro jogos de 45 minutos e vamos jogar os dois primeiros, muitas vezes o primeiro tempo não tem nada a ver com a segunda para essa maneira de mudar as coisas”, disse ele.

“Assim vamos em lighuilas, Concachampionstentamos ser muito inteligentes, entender as formas de rival e encontrar um plano de jogo que explora algum tipo de deficiência que você tem, tente se preocupar se tiver um sistema defensivo sólido. Não chegamos em detalhes porque ajudaríamos o oponente e eu não quero isso ”, disse ele.

Brian Rodríguez afirma que eles não se sentem favoritos

Um dos jogadores que foi aprimorado em apresentações recentes é Brian Rodríguezo atacante de América Ele se vestiu como um herói contra o Tigres com um duplo e, embora saiba a capacidade que eles têm não é considerado um favorito na série.

“Eu acho que se sentindo favoritos não acompanha nosso estilo ou essência, demonstramos que, mesmo na liga, devemos respeitar qualquer time, estamos indo muito bem, não devemos sair para o que fazemos na liga, passamos pelo clássico nacional, várias pessoas podem parecer que somos favoritos, mas estamos fazendo com que os dois, que devemos, nos dois jogos, que são os que são os que são os que são os que estão fazendo com que os ventos, mas que os que são feitos.