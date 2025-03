Jeff Beacher celebra o aniversário com Paris Hilton, Cara Delevingne e Emma Roberts

Jeff Beacher Comemorou mais um ano ao redor do sol com as estrelas Hotte em Hollywood … literalmente.

O grupo de amigos trouxe um bolo de aniversário para JB como parte da celebração. Disseram -nos que eles jantavam nos melhores itens do restaurante do menu.

Jeff tinha outro a comemorar – estrear seu enorme castelo de peso. Ele diz à TMZ … “Eu me comprometi a me transformar – mente, corpo e alma. Através da disciplina, mudanças no estilo de vida, ciência e uma mudança completa de prioridades, perdi mais de 200 libras. Mas essa jornada foi apenas uma perda de peso; controle do meu futuro, minha felicidade e minha longevidade”.