Jeff Molina libera a declaração após suspensão de três anos para o envolvimento do escândalo de apostas

Jeff Molina acredita que a justiça foi atendida no que diz respeito a ele.

Na terça-feira, a Comissão Atlética de Nevada entregou a Molina uma suspensão de três anos da competição por seu envolvimento em um escândalo de apostas em 2022, no qual ele apostou em uma luta envolvendo o companheiro de equipe Darrick Minner na UFC Vegas 64. Nuerdanbieke derrotou rapidamente Minner via TKO da primeira rodada.

A Comissão decidiu que Molina estava ciente da lesão, não a divulgou e ainda colocou uma aposta no concurso Minner-Nuerdanbieke. A suspensão de Molina é retroativa ao UFC Vegas 64, que ocorreu em novembro de 2022. Ele é elegível para competir novamente em 5 de novembro de 2025.

Após a notícia, Molina respondeu às críticas de que sua suspensão deveria ter sido uma proibição vitalícia.

Minhas palavras foram torcidas aqui. Eu apostei em todo o cartão. É como eu ganhei dinheiro extra ao lado quando não estava lutando e tudo o que faço é assistir brigas. Eu tinha apostas nos dois lados da luta e minha aposta “significativa” foi inferior a US $ 500. A única coisa de que sou culpada foi continuar – Jeff Molina (@jmolina_125) 25 de março de 2025

apostar em brigas depois que o UFC nos enviou um e -mail dizendo para parar. Obter uma suspensão de 3 anos por continuar a apostar duas semanas depois de receber um e -mail que disse para parar é insano. McGregor pode postar sua aposta de um milhão de dólares todos os meses em um evento principal como lutador na lista – Jeff Molina (@jmolina_125) 25 de março de 2025

E ninguém pisca um olho. Def um padrão duplo lá – Jeff Molina (@jmolina_125) 25 de março de 2025

“Minhas palavras foram torcidas aqui”, escreveu Molina no Twitter. “Eu apostei em todo o cartão. Foi assim que ganhei dinheiro extra ao lado quando não estava lutando e tudo o que faço é assistir brigas. Eu tinha apostas nos dois lados da luta e minha aposta ‘significativa’ foi menos de US $ 500. A única coisa de que eu era culpada foi continuar a apostar em lutas depois que o UFC nos enviou para parar.

“Obter uma suspensão de três anos por continuar a apostar duas semanas depois de receber um e-mail que disse para parar é insano. [Conor] McGregor pode postar sua aposta de um milhão de dólares todos os meses em um evento principal como lutador na lista e ninguém pisca de olho. Definitivamente um duplo padrão lá. ”

Molina escreveu sua quantidade total de apostas foi de apenas US $ 350 para todo o evento e admitiu que foi um erro apostar com o conhecimento da lesão de Minner.

Não se trata de fazer com que pareça melhor Jason. Estou dizendo o que fiz. O que eu discordo completamente é dizer que mereço uma “proibição vitalícia” para minhas apostas de US $ 350 que tive em todo o cartão. Eu cometi um erro continuando a apostar sem dúvida e uma suspensão de 3 anos é além de ser suficiente, mas – Jeff Molina (@jmolina_125) 25 de março de 2025

Agir como me 23 anos, eu estava com a luta que consertava milhões de dólares é cômica. O fato é um lutador lutado que acontece literalmente o tempo todo e obviamente a notícia foi divulgada – Jeff Molina (@jmolina_125) 25 de março de 2025

“Não se trata de fazer com que pareça melhor”, escreveu Molina. “Estou dizendo o que fiz. O que eu discordo completamente é dizer que mereço uma ‘proibição vitalícia’ para minhas apostas de US $ 350 que tive em todo o cartão. Cometi um erro ao continuar a apostar sem dúvida e uma suspensão de três anos está além [sufficient] Mas agir como me 23 anos de idade era esse mentor de luta que ganhava milhões de dólares é cômico. O fato é que um lutador lutou ferido, o que acontece literalmente o tempo todo e, obviamente, as notícias foram divulgadas. ”

Antes de seu envolvimento no escândalo de apostas, Molina havia esculpido um nicho para si na divisão de peso mosca do UFC. Ele está 3-0 na promoção, derrotando mais recentemente Zhalgas Zhumagulov por decisão dividida em junho de 2022.

Minner recebeu uma suspensão de 29 meses e já é elegível para competir a partir desta data. Ele e Molina foram removidos da lista do UFC após o escândalo.

Quanto ao treinador James Krause, a investigação sobre seu envolvimento no escândalo está em andamento.