Jeremy Stephens sempre foi aberto à reunião do UFC, especialmente se ele pudesse finalmente lutar contra ‘cocaína Conor McGregor’

Jeremy Stephens deixou o UFC em bons termos, mas ainda houve choque e admiração por ele estar de repente retornando ao seu antigo campo de piscar para uma luta contra Mason Jones na próxima carta do UFC Des Moines em 2 de maio.

Agora lutar em seu estado natal, Iowa, faz sentido, mas Stephens está recém-saído de uma grande vitória sobre o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez no BKFC e parecia que seu futuro foi definido como um lutador de pontas nuas. Tudo isso mudou na quinta -feira, quando Stephens voltou de volta à lista do UFC, mas ele nunca descontou essa possível reunião – mesmo depois de quebrar a mandíbula de Alvarez em janeiro.

Apenas alguns dias afastados daquela luta, Stephens disse à luta pelo MMA que estava aberto a retornar ao UFC, especialmente se houvesse uma chance de que ele pudesse levar a uma luta contra Conor McGregor.

“Eu tenho oportunidades talvez entre no UFC, lutando contra Conor por lá, BKFC, ele é um proprietário por lá”, disse Stephens em janeiro. “Eu me coloquei neste momento. Eu arrisquei tudo comigo. Eu manifestei isso. Transformei uma ilusão em realidade. Não há mais ninguém mais quente e mais merecedor agora do que Jeremy Stephens, o f*cking assassino Heathen.

“Eu disse a Motherf*ckers, você joga um dardo no meio dos EUA, o 505, ele cai em Des Moines, Iowa, o coração que bombeia esta nação e eu sou todo coração. Ninguém tem mais coração do que eu.”

Stephens sabia que estava em uma posição perfeita para capitalizar uma grande oportunidade após a vitória sobre Alvarez, porque ele não estava preso em um contrato de longo prazo.

Enquanto retornando ao UFC não significa que ele nunca mais lutará no BKFC, Stephens reconheceu que essa possibilidade existia porque, apesar de todas as maneiras pelas quais ele aproveitou seu tempo competindo em artes nus e até boxe, suas raízes sempre voltam às artes marciais mistas.

“Sou um agente livre. Eu poderia fazer uma luta no UFC”, disse Stephens. ““[Conor McGregor is] no BKFC como proprietário de uma peça. Isso é ilusão na realidade. Quando trancamos os olhos, os olhos que eles nunca mentem. Essa é uma citação real. Eu tenho dito isso o dia todo. Eu sempre direi isso. ”

Apenas momentos depois que ele venceu Alvarez em reivindicar uma das maiores vitórias de sua carreira, Stephens acabou olhando para McGregor no ringue com a estrela irlandesa prometendo que eles se encontrariam um dia no futuro sem luvas.

McGregor, que se tornou proprietário do BKFC em 2024, prometeu várias vezes que ele planeja eventualmente cruzar-se para lutar com os pontilhados, mas com duas lutas ainda permanecendo em seu contrato no UFC, o que quase certamente tem que acontecer primeiro.

É por isso que Stephens não descontou um possível retorno ao UFC, com a esperança de ter a chance de receber McGregor de volta à gaiola após uma demissão de quatro anos depois de sofrer uma perna quebrada devastadora em sua última aparição em 2021.

“Ele está se divertindo. ‘Cocaína Conor’, ele está se divertindo”, disse Stephens. “Ele está promovendo. Ele não está se apegando emocionalmente. Eu posso dizer quando olho nos olhos de um filho da mãe. [eyes]. Ele está aqui apenas para promoção. Ele realmente quer estar lutando. Ele está ganhando milhões. Olhe para os olhos, eles não estão mentindo. Estou na oportunidade, não sou Logan Paul, não não sou Jake Paul. Eu claramente não faço os números que eles fazem, mas sou o cara mais assustador e violento.

“Eu também posso fazer o MMA. Conor pode contornar esses boxeadores e ele quase os quebra porque ele pode apenas chutar, derrubá-los e estrangular o f*ck deles. Você não pode fazer isso com outro homem em mim assim, mano. Eu posso ficar com um chute. [it]. ”

A história entre os lutadores remonta a uma interação infame na conferência de imprensa do UFC 205 em 2016, quando Stephens se afastou que ele era o peso penas mais difícil depois que McGregor foi questionado sobre o oponente mais perigoso no palco com ele.

McGregor respondeu dizendo “quem diabos é esse cara?” E a multidão da cidade de Nova York rasgou risadas e aplausos.

Desde então, Stephens está circulando um confronto em potencial contra McGregor e agora que ele está de volta ao UFC, isso pode finalmente ser uma possibilidade real.

“As pessoas são como ‘Você realmente acha que pode vencer Conor?’ Ele está depois do ser humano ”, disse Stephens. “Como sim, eu sei que posso. Agora, hoje em dia, ‘cocaína Conor’, eu vou nocauteá -lo. Em nuca nua, seria até pior para ele.

“Mas eu sou esse cara, eu posso realmente ir ao UFC, lutar uma luta por lá se foi assim que isso aconteceu. Delusões na realidade, certo? É uma oportunidade. Agora não está muito longe.”

Pouco tempo depois de assinar para retornar ao UFC, Stephens mais uma vez aqueceu sua rivalidade com McGregor enviando uma mensagem para “The Notorious” para lembrá -lo de que seus negócios estão longe de terminar.

“BKFC, UFC, Conor McGregor você não pode fugir de mim”, escreveu Stephens no Twitter. “Eu vou te encontrar e te matarei garoto! Seu tempo acabou, eu peguei um assento na primeira fila em Iowa também. Wells Fargo Event Center, minha cidade natal. Observe -me quebrar outra mandíbula.”