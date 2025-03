Joe Budden processou pelo vizinho sobre Nudity Inc.

Joe Budden Está sendo arrastado para o tribunal por dois vizinhos que afirmam que ele tentou entrar em seu lugar branco nu e foi Caen Caen, causando um tumulto no prédio com seu podcast.

TMZ Hip Hop obteve uma reclamação apresentada pelo advogado Thomas Mirigliano é nome de John dando Yuliya Aksoy, Que reivindicam Budden, seu co-apresentador de podcast Melyssa Ford e a Associação de Condomínios se envolveu em uma “campanha de intimidação e retribuição” após as queixas de Aksoys Wars sobre a interrupção de Budden registrando seu podcast altamente classificado no edifício.

John e Yuliya afirmam que confrontaram Budden sobre o barulho excessivo do podcast e reclamaram de Budden e CO. Fumando maconha na área comum do condomínio, deixando cinzas na propriedade e criando uma situação de saúde perigosa para sua filha.