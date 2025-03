Joe Pyfer fora do UFC México, cancelado

Joe Pyfer é uma retirada tardia do UFC México.

O UFC anunciou no sábado que Pyfer foi forçado a sair de sua luta principal com Kelvin Gastelum devido a uma doença. Consequentemente, uma luta de peso mosca entre Edgar Presidez e CJ Vergara foi elevada da parte preliminar da programação de acordo com o UFC.com.

Pyfer e Gastelum estavam competindo pela primeira vez em 2025, após a recuperação de perdas em suas lutas mais recentes em junho passado. No UFC 303, Pyfer marcou um nocaute da primeira rodada de Marc-Andre Barriault, enquanto ganhou uma decisão sobre Daniel Rodriguez em uma noite de luta na Arábia Saudita.

Ainda não se sabe se a luta será novamente reservada para um evento posterior ou se Pyfer e Gastelum receberão tarefas diferentes.

O UFC México é encabeçado por uma luta de candidatos ao peso de mosca entre o bicampeão Brandon Moreno e o recente desafiante Steve Erceg. O evento prossegue com 12 lutas.