Joe Rogan não vai ligar para o UFC 315 encabeçado por Belal Muhammad vs. Jack Della Maddalena: ‘Eu prefiro ir para a Rússia’

Joe Rogan não viaja internacionalmente para convocar brigas pelo UFC e que aparentemente se estende a uma possível viagem ao Canadá.

Em 10 de maio, o UFC 315 Lands em Montreal para uma carta encabeçada pelo campeão dos médios Belal Muhammad defende seu cinto pela primeira vez quando ele enfrenta Jack Della Maddalena. O evento de cooperamento apresenta a Valentina Shevchenko colocando seu título de peso mosca em disputa contra o principal candidato Manon Fiorot, mas o estande de transmissão não apresentará Rogan on Color Commentary.

“Eu não estarei lá”, disse Rogan durante seu podcast do UFC London Fight Companion. “Eu não vou mais para o Canadá. Eu não. Prefiro ir para a Rússia.”

Embora não seja uma surpresa total, considerando que Rogan também não viajou para o Canadá para o UFC 297, que ocorreu em Toronto em janeiro de 2024, é a primeira vez que o comediante e o magnata do podcast expressaram seu desprezo por viajar para o vizinho dos Estados Unidos para o norte.

Quando ele decidiu parar de chamar brigas por cartões internacionais, Rogan explicou que era mais sobre as viagens excessivas e o tempo longe de casa.

Embora ir para o Canadá não exigiria uma viagem incrivelmente longa de sua casa em Austin, Rogan simplesmente não parece interessado em viajar para lá, dado o atual cenário político na América do Norte.

Ultimamente, os EUA e o Canadá estão em desacordo depois que o presidente Donald Trump iniciou uma série de tarifas caras sobre mercadorias provenientes de outros países, incluindo o Canadá, que potencialmente acendeu uma guerra comercial.

Havia também uma piada de que Trump poderia procurar anexar o Canadá e criar um 51º estado nos EUA, que Rogan reconheceu de uma conversa passada que teve com o presidente.

“Isso nunca vai acontecer”, disse Rogan, rindo sobre o Canadá ingressando nos Estados Unidos. “Isso é tão louco. Pediu a eles o 51º estado.

“Eu tive uma conversa com Trump sobre isso. Ele diz ‘eu comecei a chamá -lo de governador [Justin] Trudeau apenas por diversão, mas muitas pessoas estão dizendo boa ideia. Talvez seja uma boa ideia!. ‘”

Trudeau, o agora ex -primeiro -ministro do Canadá, renunciou recentemente ao seu lugar e foi sucedido por Mark Carney, que já falou sobre a guerra comercial de Trump.

“Estamos enfrentando a crise mais significativa de nossa vida por causa das ações comerciais injustificadas do presidente Trump e de suas ameaças à nossa soberania”, disse Carney durante uma entrevista coletiva.

Parece que as tensões entre os EUA e o Canadá alcançam até o estande de transmissão do UFC com Rogan se curvando no UFC 315.

Enquanto Rogan está ausente, Jon Anik e Daniel Cormier devem chamar as lutas como de costume e o UFC acabará por decidir sobre um substituto para intervir para ele para o evento em 10 de maio.