Jogadores do Penedense homenageiam mulheres penedenses com coletes do programa “Ela se Garante”

A partida entre o Sport Club Penedense e o Coruripe, realizada no último domingo (23), foi marcada não apenas pela vitória histórica do time ribeirinho, mas também por uma homenagem às mulheres penedenses. A ação foi promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), e integrou as atividades do mês de março em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

Logo na entrada em campo, os jogadores do Penedense vestiram coletes roxos estampando a logomarca do programa “Ela se Garante”. A iniciativa simbólica durante a execução do Hino Nacional representou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, destacando a importância da visibilidade e valorização da luta feminina.

Além do gesto durante o jogo, a parceria entre a SEMU e o clube foi reforçada com mais uma ação especial: a divulgação da carteirinha “Ela se Garante”. O item representa o convênio firmado entre a Secretaria da Mulher e o Sport Club Penedense, garantindo entrada gratuita nos jogos realizados em Penedo para as mulheres que participam ativamente dos projetos e programas desenvolvidos pela pasta.

“Fui o primeiro prefeito de Penedo a criar uma secretaria exclusiva para as mulheres, porque acredito na força e no protagonismo feminino. Na nossa gestão, grande parte dos cargos de liderança é ocupada por mulheres, e isso se reflete em uma administração mais humana e eficiente. Investimos em cursos, eventos e ações como o programa ‘Ela se Garante’, que fortalecem o papel da mulher na sociedade. Penedo avança quando valoriza todas as suas cidadãs.”

— Ronaldo Lopes, prefeito de Penedo

A Secretária Municipal da Mulher, Mariana Barbosa, destacou a importância do momento: “O futebol é um espaço de visibilidade e engajamento social. Ter os jogadores do nosso time homenageando as mulheres penedenses é incrível. É um sinal claro de que estamos avançando na construção de uma cidade mais igualitária e respeitosa com todas”.