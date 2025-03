Jogos da final definidos: Penedense decide título da Copa Alagoas 2025 contra o CSE

A Federação Alagoana de Futebol confirmou oficialmente as datas e os horários dos dois confrontos que irão decidir a Copa Alagoas 2025, com o Penedense na disputa pela taça. A equipe ribeirinha vai enfrentar o CSE, em uma final eletrizante marcada para dois duelos imperdíveis.

O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, dia 26 de março, às 20h, no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, onde o Penedense conta com o apoio da torcida para largar na frente. A partida de volta será no domingo, 30 de março, às 17h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, casa do adversário.

Caminho até a final

O Penedense garantiu vaga com autoridade. Após um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Coruripe, no Estádio Gerson Amaral, o time penedense brilhou diante de sua torcida e venceu por 3 a 0 no Alfredo Leahy, carimbando com firmeza o passaporte para a final.

Do outro lado, o CSE superou o CSA em uma semifinal emocionante. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0 em Maceió, o Tricolor de Palmeira dos Índios venceu por 2 a 1 em casa e levou a decisão para os pênaltis, onde triunfou por 7 a 6.

Datas e locais da final da Copa Alagoas 2025:

Jogo de Ida

📅 26/03 (quarta-feira)

📍 Estádio Alfredo Leahy, Penedo

⏰ 20h

Penedense x CSE

Jogo de Volta

📅 30/03 (domingo)

📍 Estádio Juca Sampaio, Palmeira dos Índios

⏰ 17h

CSE x Penedense

Mais que o título: vaga na Copa do Brasil 2026

Além de disputar o título da Copa Alagoas, o campeão ainda terá a chance de disputar uma vaga na Copa do Brasil 2026, enfrentando o CSA, terceiro colocado do Campeonato Alagoano, em um confronto decisivo que vale muito mais que prestígio.

O Penedense, com sua torcida apaixonada e uma campanha consistente, chega com força total. Agora, a expectativa toma conta de Penedo, que sonha em ver o clube mais antigo de Alagoas voltar a erguer uma taça estadual.