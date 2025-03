Jorge Jesus, prioridade da Federação Brasileira para Seleção

O treinador de Al Hilal toma força para substituir o Dorival de Júnior após a derrota contra a Argentina.

Embora a ideia de mudar para treinador do Seleção brasileira Não foi concluído, o CBF Ele já colocou os olhos Jorge Jesus Como nome prioritário para treinar a equipe, as fontes relataram ESPN.

O presidente da agência, Ednaldo Rodrigues, continua a evitar comentários antes de definir a situação do treinador atual, Dorival Júniore de sua equipe técnica. O resultado do caso é esperado para o final da tarde de sexta -feira (28), quando Rodrigues se reúne com os atuais profissionais do Departamento de Seleções Nacionais na sede da Confederação, no Rio de Janeiro.

Jorge Jesus interessa à equipe brasileira, caso a partida de Dorival. Getty Images

Com a decisão de cessar Dorival Após o sinal final da derrota contra a Argentina, Ednaldo Rodrigues já pensava desde a noite de terça -feira em um possível substituto para o cargo. Jesusum dos primeiros nomes possíveis que apareceram na mesa do presidente, ganhou força com a passagem das horas e se tornou, no momento, a prioridade da prioridade do CBF.

Agora resta ver como os próximos passos ocorrerão. Ednaldo quer saber quando Jorge Jesusque já apontou para as pessoas de seu ambiente que ele deseja liderar a equipe de Canarinho, poderia deixar o Al Hilalseu clube atual.

O presidente ainda não decidiu se uma possível espera – até depois da Copa do Mundo do Clube que jogará a equipe árabe – significaria um adiamento da demissão iminente de Dorival Júnior. A tendência no momento, no entanto, é que o técnico deixará de estar no cargo após a reunião desta sexta -feira.

Somente após a reunião para decidir o futuro de DorivalEdnaldo Rodrigues abordaria as próximas etapas para avançar em seu desejo de ter Jorge Jesus.

